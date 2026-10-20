Dos tucumanos crearon una web para encontrar mascotas perdidas y la Provincia se sumó al proyecto

Encontrar a un perro o un gato perdido puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Con esa preocupación como punto de partida, dos jóvenes tucumanos crearon una herramienta digital que busca facilitar los reencuentros y darles visibilidad a los animales que necesitan ayuda. Se trata de Patitas Tucumán, una plataforma solidaria que ya comenzó a recibir reportes y que cuenta con el respaldo de la Provincia.