Dos tucumanos crearon una web para encontrar mascotas perdidas y la Provincia se sumó al proyecto

Resumen para apurados
- Dos jóvenes crearon en Tucumán la web "Patitas Tucumán" para hallar mascotas perdidas, iniciativa que recibió el respaldo del gobierno provincial este martes.
- Diseñada por un programador y un estudiante de Derecho, la plataforma gratuita nació de forma independiente y ahora sumó el apoyo del programa estatal Tucumán Mascotas.
- La articulación con la Provincia permitirá crear un protocolo contra el maltrato animal y consolidar una red comunitaria para agilizar adopciones y rescates en la región.
Encontrar a un perro o un gato perdido puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Con esa preocupación como punto de partida, dos jóvenes tucumanos crearon una herramienta digital que busca facilitar los reencuentros y darles visibilidad a los animales que necesitan ayuda. Se trata de Patitas Tucumán, una plataforma solidaria que ya comenzó a recibir reportes y que cuenta con el respaldo de la Provincia.
Sus creadores, Fabrizzio Argañaraz, estudiante de Abogacía, y Tiziano Maceda, técnico superior en Programación egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), fueron recibidos este martes por Florencia Rocha, coordinadora del programa Tucumán Mascotas. Durante el encuentro, la funcionaria destacó el alcance de la propuesta y expresó su voluntad de colaborar con su desarrollo.
“Nos parece que tiene una finalidad solidaria extraordinaria, muy importante para los tucumanos, que a veces pierden sus animales y no saben cómo hacer para recuperarlos”, sostuvo Rocha. Además, adelantó que el programa provincial trabajará junto a los jóvenes para fortalecer la iniciativa y avanzar en un protocolo de orientación ante posibles situaciones de maltrato animal.
De una idea a una herramienta para ayudar
La plataforma nació del deseo de aportar una solución concreta a una problemática cotidiana. Argañaraz contó que, junto con Maceda, encontró una manera de poner sus conocimientos al servicio de una causa que los moviliza: el cuidado de los animales.
“Queríamos ver qué podíamos entregarle a Tucumán para ayudar, y más que nada ayudar a los que no tienen voz hoy en día, a los perritos y a los gatitos”, explicó.
La respuesta inicial comenzó a notarse en las redes sociales, donde el proyecto ya reúne alrededor de 310 seguidores y recibe consultas y publicaciones de usuarios interesados en encontrar animales extraviados, difundir adopciones o denunciar posibles situaciones de maltrato.
Maceda, encargado del desarrollo tecnológico, explicó que la página fue creada con herramientas de programación y que el proyecto se sostiene de manera independiente. “Para el desarrollo de la página es todo gratuito. Lo único que pagamos es el dominio”, precisó.
El desafío de dar respuesta al maltrato animal
Aunque la búsqueda de mascotas perdidas es uno de los principales objetivos, el alcance de Patitas Tucumán comenzó a ampliarse. Los responsables reciben mensajes vinculados con adopciones y casos en los que las personas necesitan orientación ante posibles situaciones de maltrato.
Ese escenario abrió la puerta a un trabajo conjunto con Tucumán Mascotas. La intención es que la plataforma no solo sirva para difundir reportes, sino que también pueda orientar a quienes no saben cómo actuar frente a determinados casos.
“Desde la Provincia vamos a ayudar con este fin solidario y con estos jóvenes tucumanos que han realizado la creación de esta primera página tan importante”, afirmó Rocha.
Para sus creadores, el acompañamiento institucional representa una oportunidad para ampliar el alcance de la propuesta y encontrar respuestas para las situaciones que requieren asistencia.
Cómo usar Patitas Tucumán
Quienes hayan perdido una mascota, quieran colaborar con su búsqueda o estén interesados en conocer los reportes publicados pueden ingresar a patitastucuman.com.ar.
El proyecto también está presente en Facebook e Instagram como Patitas Tucumán, donde los usuarios pueden seguir las novedades y ayudar a difundir las publicaciones. La iniciativa busca que cada reporte llegue a más personas y aumenten las posibilidades de que los animales extraviados regresen a sus hogares.