Franco Colapinto sumó su tercer abandono en cuatro carreras y Antonelli quedó a un paso del título mundial

Franco Colapinto había encontrado una manera de avanzar en una carrera que, desde antes de la largada, se presentaba cuesta arriba. Partió desde el penúltimo lugar por una penalización, apostó por una estrategia diferente y consiguió escalar hasta la 14ª posición. Pero lo que parecía una oportunidad para recuperar terreno terminó en otro abandono. En la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos, Alpine le ordenó detenerse. El argentino sumó así su tercer retiro en cuatro carreras y volvió a quedarse sin la posibilidad de completar una competencia.