Hallaron 48 kilos de cocaína ocultos en una camioneta que circulaba por una ruta de Tucumán

Resumen para apurados
- Gendarmería secuestró 48 kilos de cocaína y detuvo al conductor de una camioneta en la Ruta 307, Tucumán, durante un control vial contra el narcotráfico.
- Los 45 paquetes estaban ocultos en un doble fondo tras el asiento del vehículo, que iba de Salta a Simoca; los efectivos detectaron anomalías en la alfombra.
- El detenido quedó a disposición de la Justicia federal, mientras se investiga el origen de la carga y las posibles redes de distribución en el norte del país.
Unos 48 kilos de cocaína fueron secuestrados durante un control de Gendarmería Nacionalsobre la Ruta Provincial 307, en Tucumán. La droga estaba oculta en un compartimiento acondicionado en la estructura de una camioneta que circulaba desde la ciudad salteña de Cafayate hacia Simoca.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Monteros, dependiente del Escuadrón 71 Aguilares, quienes interceptaron el vehículo y advirtieron irregularidades en el sector ubicado detrás del asiento del acompañante.
Durante la inspección, los gendarmes observaron que la alfombra de esa zona había sido removida, lo que despertó sospechas y motivó una revisión más exhaustiva de la camioneta.
Al profundizar el control, los uniformados descubrieron un compartimiento oculto entre la pared que separa la cabina de pasajeros de la caja del vehículo. En su interior encontraron 45 paquetes que contenían la sustancia estupefaciente.
Tras el hallazgo, los efectivos extrajeron la droga, cuyo peso total fue de aproximadamente 48 kilos, y detuvieron al conductor, que quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento permitió secuestrar la cocaína que era transportada en el vehículo, aunque no se informaron otros detalles sobre el origen de la droga ni sobre el destino final que tendría la carga.