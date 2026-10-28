Seguridad

Hallaron 48 kilos de cocaína ocultos en una camioneta que circulaba por una ruta de Tucumán

Los gendarmes descubrieron un compartimiento acondicionado detrás del asiento del acompañante de una pick up que viajaba desde Cafayate, Salta, hacia Simoca.

La camioneta secuestrada por la Gendarmería Nacional.
La camioneta secuestrada por la Gendarmería Nacional.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería secuestró 48 kilos de cocaína y detuvo al conductor de una camioneta en la Ruta 307, Tucumán, durante un control vial contra el narcotráfico.
  • Los 45 paquetes estaban ocultos en un doble fondo tras el asiento del vehículo, que iba de Salta a Simoca; los efectivos detectaron anomalías en la alfombra.
  • El detenido quedó a disposición de la Justicia federal, mientras se investiga el origen de la carga y las posibles redes de distribución en el norte del país.
Resumen generado con IA

Unos 48 kilos de cocaína fueron secuestrados durante un control de Gendarmería Nacionalsobre la Ruta Provincial 307, en Tucumán. La droga estaba oculta en un compartimiento acondicionado en la estructura de una camioneta que circulaba desde la ciudad salteña de Cafayate hacia Simoca.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Monteros, dependiente del Escuadrón 71 Aguilares, quienes interceptaron el vehículo y advirtieron irregularidades en el sector ubicado detrás del asiento del acompañante.

Durante la inspección, los gendarmes observaron que la alfombra de esa zona había sido removida, lo que despertó sospechas y motivó una revisión más exhaustiva de la camioneta.

Al profundizar el control, los uniformados descubrieron un compartimiento oculto entre la pared que separa la cabina de pasajeros de la caja del vehículo. En su interior encontraron 45 paquetes que contenían la sustancia estupefaciente.

Tras el hallazgo, los efectivos extrajeron la droga, cuyo peso total fue de aproximadamente 48 kilos, y detuvieron al conductor, que quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió secuestrar la cocaína que era transportada en el vehículo, aunque no se informaron otros detalles sobre el origen de la droga ni sobre el destino final que tendría la carga.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entre la lluvia y la neblina, continúa la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

Entre la lluvia y la neblina, continúa la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

Una llamada sospechosa, dos autos y 53 kilos de cocaína: así cayó “La banda de los Peugeot”

Una llamada sospechosa, dos autos y 53 kilos de cocaína: así cayó “La banda de los Peugeot”

Lo más popular
Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
1

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
2

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga
3

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración
4

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026
5

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
3

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
4

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
5

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Más Noticias
Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raúl Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Avanza un frente frío en el país y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este miércoles 28 de octubre?

Avanza un frente frío en el país y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este miércoles 28 de octubre?

El Militar Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

"El Militar" Sosa se descompensó en el juicio por el crimen de Érika Álvarez antes de prestar declaración

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

El avión de Bolsonaro estuvo 24 horas demorado en Iguazú por falta de autorización para volar a Miami

El avión de Bolsonaro estuvo 24 horas demorado en Iguazú por falta de autorización para volar a Miami

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

Comentarios