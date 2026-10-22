Una llamada sospechosa, dos autos y 53 kilos de cocaína: así cayó “La banda de los Peugeot”

El viaje parecía avanzar según lo previsto. Un automóvil circulaba por delante y otro lo seguía por la ruta nacional 34, en el sur de Salta. La función del primero era abrir camino, comprobar las condiciones de circulación y advertir sobre posibles controles. El segundo llevaba la carga escondida en un lugar que no estaba a simple vista: detrás del torpedo, en el interior de una estructura metálica acondicionada para ocultar la droga.