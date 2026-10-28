Un crimen sin resolver durante 52 años: cómo la ciencia confirmó la responsabilidad de Ted Bundy en el asesinato de una joven

Con este procedimiento, los peritos aislaron el perfil de ADN-Y (Y-STR) presente en las muestras del cuerpo de Melissa y determinaron su coincidencia exacta con el material genético recuperado en la escena de Laura Ann Aime, cuyo caso se cerró en abril de 2026, y con la muestra de sangre de Bundy conservada en Florida desde su arresto en 1978 e ingresada a CODIS en 2011.