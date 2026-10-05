Crimen sicario en Palermo: asesinaron a tiros a un narco uruguayo frente a su esposa

ASESINARON A TIROS A UN NARCO URUGUAYO EN PALERMO Mientras avanza la investigaciÃ³n para determinar el mÃ³vil y las circunstancias en las que ocurriÃ³ el crimen de Carlos AndrÃ©s Migales Viera, el hombre uruguayo que fue asesinado a tiros frente a su esposa en un departamento del barrio porteÃ±o de Palermo, en las Ãºltimas horas se conociÃ³ un video que muestra la fuga de los presuntos asesinos. Migales Viera, de 31 aÃ±os, fue ejecutado a balazos este domingo a la madrugada en el interior de un departamento de un edificio situado sobre la calle Costa Rica al 5600, a pocos metros del cruce con Fitz Roy. Infobae ðhttps://t.co/XukWWK8bOO