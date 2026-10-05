Crimen sicario en Palermo: asesinaron a tiros a un narco uruguayo frente a su esposa

Resumen para apurados
- Un comando asesinó este domingo al presunto narco uruguayo Carlos Migales Viera en Palermo, en lo que se investiga como un ajuste de cuentas criminal.
- El crimen ocurrió frente a su esposa. Migales integraba la banda Los Puglia en Montevideo y la Justicia argentina ya imputó a tres jóvenes con armas secuestradas.
- El caso enciende alarmas sobre el posible traslado de la violencia narco uruguaya a Buenos Aires y marcará el rumbo de la cooperación judicial bilateral.
Carlos Andrés Migales Viera, un hombre de nacionalidad uruguaya, fue asesinado a tiros por un comando durante la madrugada del domingo en Palermo, frente a su esposa. El crimen, de características sicarias, es investigado por la Justicia, que ya tiene al menos dos sospechosos detenidos y tres personas imputadas.
La causa quedó a cargo del Juzgado N° 26, conducido por el magistrado Damián Kirszenbaum, quien ordenó el secreto de sumario mientras la Policía de la Ciudad avanza con distintas medidas para determinar cómo se produjo el ataque y quiénes participaron del asesinato.
Entre los elementos que serán analizados hay dos armas secuestradas por la fuerza porteña después del asesinato. Al mismo tiempo, las autoridades buscan certificar oficialmente la identidad de la víctima mediante consultas con organismos internacionales.
Por el momento, una pieza clave para completar ese procedimiento es la plancha de huellas dactilares del hombre asesinado, consignó el sitio Infobae.
ASESINARON A TIROS A UN NARCO URUGUAYO EN PALERMO Mientras avanza la investigaciÃ³n para determinar el mÃ³vil y las circunstancias en las que ocurriÃ³ el crimen de Carlos AndrÃ©s Migales Viera, el hombre uruguayo que fue asesinado a tiros frente a su esposa en un departamento del barrio porteÃ±o de Palermo, en las Ãºltimas horas se conociÃ³ un video que muestra la fuga de los presuntos asesinos. Migales Viera, de 31 aÃ±os, fue ejecutado a balazos este domingo a la madrugada en el interior de un departamento de un edificio situado sobre la calle Costa Rica al 5600, a pocos metros del cruce con Fitz Roy. Infobae ðhttps://t.co/XukWWK8bOO— infobae (@infobae) October 5, 2026
Quiénes son los sospechosos
Fuentes consultadas revelaron que son al menos tres los imputados en la causa. Todos son argentinos: Gabriel Ramón Da Silva, Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro.
Paiva y Aladro tienen 20 y 21 años, respectivamente. Ambos son bonaerenses y, de acuerdo con registros oficiales, son vecinos entre sí y tienen domicilios fijados en la zona de Longchamps.
La investigación intenta determinar ahora qué participación tuvo cada uno de los sospechosos en el ataque que terminó con la vida de Migales Viera.
La víctima tenía una extensa ficha de antecedentes en Uruguay, de acuerdo con fuentes policiales de ese país. Su prontuario incluía delitos vinculados con la venta de drogas y hasta un homicidio cometido cuando era menor de edad.
Medios uruguayos lo señalaron como uno de los jugadores clave de la violencia narco en Villa Española, un barrio de la periferia de Montevideo, donde integraba Los Puglia, una de las bandas asentadas en la zona.
Los principales enemigos de Los Puglia, según las crónicas de la prensa uruguaya, son los Suárez, otra familia vinculada al mundo criminal. Durante el último año, la disputa entre ambos grupos dejó una serie de muertos.
Ese antecedente también quedó bajo la lupa de los investigadores del crimen ocurrido en Palermo. Una de las preguntas que buscan responder es si la violencia narco que enfrentó a estos grupos en Uruguay pudo haber cruzado el Río de la Plata y derivado en el asesinato de Migales en territorio porteño.
Guerra narco que dejó víctimas
En julio último, tres integrantes de la familia Suárez fueron asesinados en el marco de un quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca.
Karina Suárez, matriarca del clan, se encontraba en la vivienda cuando un comando de falsos policías llegó al lugar y comenzó a disparar contra quienes se encontraban en la línea de fuego.
Tres de sus hijos fueron asesinados: uno tenía 28 años y los otros dos eran gemelos de 18. Las otras víctimas fueron una adolescente de 14 años, que era una de las novias de los jóvenes, y una mujer de 38 años, madre de la menor.