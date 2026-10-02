La angustia de Danelik tras separarse de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

Resumen para apurados
- Danelik Galazán manifestó en TikTok su angustia y necesidad de ayuda psicológica tras separarse recientemente del exfutbolista Brian Sarmiento por diferencias irreconciliables.
- El romance nació en Gran Hermano. La crisis escaló luego de que Sarmiento hablara en televisión sobre el fin del amor, desatando el enojo y reproches públicos de la influencer.
- Mientras la influencer optó por alejarse de los medios y priorizar su salud mental, el exdeportista dio por cerrado el tema para enfocarse en su pelea en Párense de Manos.
A pocos días de confirmar su separación de Brian Sarmiento, Danelik atraviesa un momento de angustia y tristeza. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada se mostró afectada durante una transmisión en vivo por TikTok, donde habló de la necesidad de iniciar un proceso terapéutico y expresó el malestar que le provocó el final de la relación.
“Yo necesito ahí un psicólogo, porque si no empiezo, me va a ir peor, voy a estar peor”, sostuvo entre lágrimas mientras hablaba con sus seguidores.
La influencer también se refirió a situaciones que, según su relato, se repiten en sus relaciones. “No entiendo por qué siempre me pasa esto, por qué repito estos patrones de mie.... Y siempre tiene que terminar todo para el orto”, expresó mientras recibía mensajes de apoyo durante la transmisión.
Además, explicó que no quería preocupar a sus seres queridos debido a la distancia que los separa. “Todo el mundo desviviéndose porque esté bien y lo único que quería es respeto de la otra parte. No me respetaron una mie...”, afirmó.
En medio de la angustia, Danelik también expresó su deseo de sentirse acompañada. “Me gustaría tenerlos a todos juntos acá para que me den un abrazo”, dijo.
Qué dijo Brian Sarmiento tras la separación
La separación había sido confirmada días atrás y, después de las declaraciones de Danelik, Brian Sarmiento también se refirió al tema a través de sus redes sociales.
El exfutbolista publicó un video en sus historias de Instagram mientras se encontraba entrenando para enfrentar a El Polaco en Párense de Manos IV. En el mensaje pidió que no se alimentaran versiones sobre su vínculo con Danelik.
Antes de hablar sobre la ruptura, Sarmiento se refirió a un aspecto personal relacionado con la pelea. Contó que su hija lo acompañará durante el combate y remarcó la importancia que tiene para él ese momento.
“Mi hija, después de tanto tiempo, me va a acompañar”, expresó al comienzo del video.
Luego destacó el apoyo que recibió de Danelik después de su salida de Gran Hermano y evitó hacer reproches. “Danelik es una gran persona. Me acompañó en todo este proceso que yo tuve después de salir de la casa. Fue la que se bancó los trapos cuando todo el mundo me hacía mierda”, afirmó.
También aseguró que conserva “palabras de agradecimiento” y cariño hacia ella. Finalmente, sostuvo que esa sería su última intervención pública sobre el tema.
“Es la última vez que voy a hablar de esto, para que dejen de hablar pelotudeces y de generar quilombo entre nosotros”, manifestó. El video terminó con un saludo a sus seguidores y una referencia a la preparación física que mantiene para el combate.
El origen de la pelea pública
El conflicto se había profundizado antes de ese mensaje, cuando Sarmiento habló de la separación en Los Profesionales con Flor, el ciclo de El Nueve.
Durante la entrevista, atribuyó el final del vínculo a diferencias en la manera de proyectar el futuro y sostuvo que la relación ya no atravesaba un momento de conexión afectiva.
“Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, explicó. También descartó que los 13 años de diferencia entre ambos fueran determinantes para la separación.
Sus declaraciones provocaron la reacción de Danelik Galazán, quien expresó su malestar en las redes sociales. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, emitido por Telefe, publicó una imagen con recuerdos y fotografías rotas sobre el piso.
Junto a la publicación, cuestionó a quien había sido su pareja: “Se puede ser todo en esta vida, pero ser falso con uno mismo, no. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me amaba. Una banda”.
Más tarde, la influencer amplió su descargo en X y vinculó su enojo con las declaraciones televisivas.
“Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, escribió. En el mismo mensaje, cuestionó que, según su versión, Sarmiento le hubiera pedido mantener el respeto entre ambos antes de hablar públicamente sobre la relación.
“Primero me decís que nos respetemos y después salís a hablar cosas en la tele. Me quiere dar vuelta todo, como que yo soy la loca que interpreta mal las cosas”, sostuvo.
En otro vivo de TikTok, Galazán reconoció que la exposición de la ruptura la afectó y lamentó algunas de sus reacciones en medio del enojo.
“Por el enojo que tenía actué e hice todas esas cosas que no tenía ganas de hacer”, afirmó.
Además, había anticipado en X que no quería dar entrevistas ni participar en programas mientras atravesaba este momento: “No estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa”.