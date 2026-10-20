La hija de Raúl Moyano dijo que al principio “se minimizó” la búsqueda en el Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano, el jubilado de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco, mantiene en vilo a su familia, que además de la incertidumbre por su paradero enfrenta dificultades para conocer cómo avanza el operativo. Suyay Moyano, una de sus hijas, cuestionó la falta de comunicación con los equipos de rescate y consideró que durante los primeros días no se desplegó un operativo con la intensidad que requería la situación.