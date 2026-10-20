La hija de Raúl Moyano dijo que al principio “se minimizó” la búsqueda en el Ñuñorco

Resumen para apurados
- La hija de Raúl Moyano denunció demoras y falta de recursos en el inicio del rescate de su padre, desaparecido en el cerro Ñuñorco.
- El operativo sumó a Gendarmería y la Policía Federal tras críticas familiares sobre la escasa comunicación oficial y la falta de intensidad inicial.
- La familia pidió establecer un protocolo claro de actuación y búsqueda en la zona para prevenir futuras tragedias entre quienes practican trekking.
La búsqueda de Raúl Moyano, el jubilado de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco, mantiene en vilo a su familia, que además de la incertidumbre por su paradero enfrenta dificultades para conocer cómo avanza el operativo. Suyay Moyano, una de sus hijas, cuestionó la falta de comunicación con los equipos de rescate y consideró que durante los primeros días no se desplegó un operativo con la intensidad que requería la situación.
“Siento que se minimizó la situación del día martes”, sostuvo al comparar los recursos destinados inicialmente a la búsqueda con el despliegue de los últimos días, que cuenta con la participación de distintas fuerzas.
La hija del hombre desaparecido reconoció que hubo tareas de rastrillaje desde el comienzo, pero advirtió que, a su entender, no tuvieron la intensidad necesaria para intentar encontrarlo durante las primeras jornadas.
Según explicó, las condiciones climáticas fueron señaladas como un impedimento, aunque consideró que el lunes y el martes pasado el tiempo había sido favorable para que los equipos pudieran subir al cerro.
“Se buscó, no digo que no, pero siento que no con una intensificación como para haberlo encontrado los primeros días”, expresó.
El reclamo por la falta de información
Suyay también manifestó su malestar por la escasa comunicación que mantiene la familia con quienes coordinan el operativo. Aseguró que muchas veces deben acercarse por sus propios medios a consultar qué tareas se realizaron y cuáles están previstas para la jornada siguiente.
“Siento que nos están excluyendo de esas reuniones y estamos a la espera de lo que pasa al día siguiente a la mañana, cuando ellos se reúnen. No tenemos información de cómo se manejan si no nos metemos nosotros a consultar”, señaló.
En ese sentido, contó que la familia concurre diariamente a la comisaría para interiorizarse sobre las novedades y saber cuándo salen los equipos de búsqueda. Según relató, la falta de información les genera enojo y frustración, porque deben insistir para conocer los movimientos del operativo.
“Ayer salieron a las 11 o 12 del mediodía y perdieron toda la mañana”, cuestionó. Sin embargo, destacó que en los últimos días percibió un mayor movimiento en el terreno, especialmente desde el viernes, con la incorporación de efectivos de la Policía, la Policía Federal y Gendarmería, además de otros equipos de rescate.
Un pedido para prevenir otras desapariciones
Más allá de las críticas por el despliegue inicial y la comunicación con los familiares, Suyay planteó la necesidad de establecer un protocolo de actuación para situaciones similares en una zona frecuentada por personas que realizan trekking.
La hija de Moyano consideró que tanto los habitantes de la zona como quienes visitan el cerro deberían contar con herramientas y pautas claras para saber cómo actuar cuando una persona se pierde, incluso si se trata de alguien que conoce el terreno o está acompañado por un guía.
“Estaría bueno que en esta zona, que es una zona de cerro de gente que viene a hacer trekking, haya un protocolo de qué hacer, porque nosotros el primer día no sabíamos para dónde arrancar y estábamos desorientados”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la familia no estaba preparada para afrontar una situación de estas características y que, en medio de la desesperación, tampoco encontraba indicaciones claras sobre los pasos que debía seguir.
Por eso, insistió en que es necesario que la comunidad cuente con los elementos necesarios para colaborar en una búsqueda y con un procedimiento establecido para activar la respuesta de las fuerzas y los equipos especializados.
Mientras continúa el operativo para dar con Moyano, la familia espera novedades sobre su paradero y reclama que la información llegue de manera más frecuente, sin tener que insistir diariamente para conocer los avances.