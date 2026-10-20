SociedadActualidad

La hija de Raúl Moyano dijo que al principio “se minimizó” la búsqueda en el Ñuñorco

La mujer cuestionó la falta de información y la escasa cantidad de efectivos durante los primeros días del operativo. También reclamó un protocolo para actuar ante este tipo de situaciones.

Suyay Moyano, una de sus hijas de Raúl, el hombre desaparecido.
Suyay Moyano, una de sus hijas de Raúl, el hombre desaparecido. FOTO OSVALDO RIPOLL
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La hija de Raúl Moyano denunció demoras y falta de recursos en el inicio del rescate de su padre, desaparecido en el cerro Ñuñorco.
  • El operativo sumó a Gendarmería y la Policía Federal tras críticas familiares sobre la escasa comunicación oficial y la falta de intensidad inicial.
  • La familia pidió establecer un protocolo claro de actuación y búsqueda en la zona para prevenir futuras tragedias entre quienes practican trekking.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Moyano, el jubilado de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco, mantiene en vilo a su familia, que además de la incertidumbre por su paradero enfrenta dificultades para conocer cómo avanza el operativo. Suyay Moyano, una de sus hijas, cuestionó la falta de comunicación con los equipos de rescate y consideró que durante los primeros días no se desplegó un operativo con la intensidad que requería la situación.

“Siento que se minimizó la situación del día martes”, sostuvo al comparar los recursos destinados inicialmente a la búsqueda con el despliegue de los últimos días, que cuenta con la participación de distintas fuerzas.

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

La hija del hombre desaparecido reconoció que hubo tareas de rastrillaje desde el comienzo, pero advirtió que, a su entender, no tuvieron la intensidad necesaria para intentar encontrarlo durante las primeras jornadas. 

Según explicó, las condiciones climáticas fueron señaladas como un impedimento, aunque consideró que el lunes y el martes pasado el tiempo había sido favorable para que los equipos pudieran subir al cerro.

“Se buscó, no digo que no, pero siento que no con una intensificación como para haberlo encontrado los primeros días”, expresó.

El reclamo por la falta de información

Suyay también manifestó su malestar por la escasa comunicación que mantiene la familia con quienes coordinan el operativo. Aseguró que muchas veces deben acercarse por sus propios medios a consultar qué tareas se realizaron y cuáles están previstas para la jornada siguiente.

“Siento que nos están excluyendo de esas reuniones y estamos a la espera de lo que pasa al día siguiente a la mañana, cuando ellos se reúnen. No tenemos información de cómo se manejan si no nos metemos nosotros a consultar”, señaló.

"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

Papu resistí: el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

En ese sentido, contó que la familia concurre diariamente a la comisaría para interiorizarse sobre las novedades y saber cuándo salen los equipos de búsqueda. Según relató, la falta de información les genera enojo y frustración, porque deben insistir para conocer los movimientos del operativo.

“Ayer salieron a las 11 o 12 del mediodía y perdieron toda la mañana”, cuestionó. Sin embargo, destacó que en los últimos días percibió un mayor movimiento en el terreno, especialmente desde el viernes, con la incorporación de efectivos de la Policía, la Policía Federal y Gendarmería, además de otros equipos de rescate.

Un pedido para prevenir otras desapariciones

Más allá de las críticas por el despliegue inicial y la comunicación con los familiares, Suyay planteó la necesidad de establecer un protocolo de actuación para situaciones similares en una zona frecuentada por personas que realizan trekking.

La hija de Moyano consideró que tanto los habitantes de la zona como quienes visitan el cerro deberían contar con herramientas y pautas claras para saber cómo actuar cuando una persona se pierde, incluso si se trata de alguien que conoce el terreno o está acompañado por un guía.

“Estaría bueno que en esta zona, que es una zona de cerro de gente que viene a hacer trekking, haya un protocolo de qué hacer, porque nosotros el primer día no sabíamos para dónde arrancar y estábamos desorientados”, explicó.

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

En ese sentido, remarcó que la familia no estaba preparada para afrontar una situación de estas características y que, en medio de la desesperación, tampoco encontraba indicaciones claras sobre los pasos que debía seguir.

Por eso, insistió en que es necesario que la comunidad cuente con los elementos necesarios para colaborar en una búsqueda y con un procedimiento establecido para activar la respuesta de las fuerzas y los equipos especializados.

Mientras continúa el operativo para dar con Moyano, la familia espera novedades sobre su paradero y reclama que la información llegue de manera más frecuente, sin tener que insistir diariamente para conocer los avances.

Temas Raúl Alfredo Moyano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La búsqueda de Raúl Moyano en el Ñuñorco sumó un helicóptero para llegar a las zonas críticas

La búsqueda de Raúl Moyano en el Ñuñorco sumó un helicóptero para llegar a las zonas críticas

Lo más popular
Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
1

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
3

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado
4

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
5

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
3

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
4

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Súper Niño en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027

"Súper Niño" en Argentina: qué pasará con el clima durante las vacaciones de verano 2027

Papu resistí: el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

Horóscopo semanal: los signos que podrían volver a pensar en una etapa de su pasado

Horóscopo semanal: los signos que podrían volver a pensar en una etapa de su pasado

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

El admirable legado de Felipe Garrone, a quien llamaban “El hombre de los mil inventos”

El admirable legado de Felipe Garrone, a quien llamaban “El hombre de los mil inventos”

Comentarios