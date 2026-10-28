La importancia de recuperar el Mercado del Norte

El renovado espacio tiene todo para volver a ser el motor que despierte al microcentro y reactive la economía local, ofreciendo un lugar seguro, moderno y acogedor tanto para los compradores como para los emprendedores que buscan un lugar donde crecer. Asimismo, el proyecto busca preservar la estructura original del mercado, en la medida en que sus condiciones lo permitan, y combinarla con materiales de calidad y tecnología. El edificio contará con acondicionamiento térmico y acústico para brindar comodidad durante todo el año, con una propuesta de funcionamiento de lunes a lunes.