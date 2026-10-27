Nico Paz fue decisivo en la remontada del Como ante Torino: un gol y una asistencia en seis minutos
El argentino fue elegido como la figura del partido después de participar en dos goles sobre el cierre del encuentro. Su equipo ganó 3-1 como visitante y sigue prendido en la pelea por los primeros puestos de la Serie A.
Resumen para apurados
- Nico Paz lideró la remontada del Como por 3-1 ante Torino en la Serie A, con un gol y una asistencia en el cierre del encuentro para asegurar los tres puntos.
- El local ganaba 1-0 hasta que el argentino asistió a Jacobo Ramón a los 35 minutos del segundo tiempo y anotó de cabeza a los 41, sumando tres goles y tres asistencias en el torneo.
- Con este triunfo, Como alcanzó los 20 puntos en nueve fechas y se afianzó en la pelea por los primeros puestos de la Serie A, a cinco unidades del líder Lazio.
Nicolás Paz volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en Europa. El mediocampista fue determinante en la victoria del Como por 3-1 frente al Torino, como visitante, por la novena fecha de la Serie A. En apenas seis minutos, el futbolista de 22 años aportó una asistencia y convirtió el gol que dio vuelta el resultado, una actuación que le permitió quedarse con el premio al mejor jugador del partido.
El equipo local había conseguido ponerse en ventaja y parecía encaminado a quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el argentino cambió el desarrollo del encuentro durante el tramo final.
A los 35 minutos del segundo tiempo, Paz recibió la pelota sobre la banda derecha y envió un centro pasado que encontró a Jacobo Ramón. El defensor aprovechó la asistencia y marcó el 1-1, devolviéndole la esperanza al conjunto visitante.
Solo seis minutos después, el propio Paz apareció dentro del área para completar la remontada. Yan Couto envió un centro desde la derecha y el argentino conectó un cabezazo hacia abajo que terminó en el fondo del arco. Fue el 2-1 y el momento decisivo de una victoria que Como terminaría ampliando hasta el 3-1.
Los números de Nico Paz en la Serie A
Con esta actuación, el mediocampista llegó a tres goles y tres asistencias en ocho partidos disputados durante la temporada. Sus estadísticas reflejan la influencia que tiene en el funcionamiento ofensivo del equipo italiano.
Como alcanzó los 20 puntos en nueve fechas y quedó a cinco unidades de Lazio, líder del campeonato. Además de Paz, el conjunto visitante contó con Máximo Perrone entre los titulares, aunque el mediocampista argentino fue reemplazado antes de cumplirse la primera hora de juego.
En Torino también hubo presencia argentina. Giovanni Simeone comenzó el encuentro como titular y estuvo cerca de ampliar la ventaja del local antes de la reacción visitante. El delantero fue sustituido durante el segundo tiempo y recibió una ovación de los hinchas.
La gran figura, sin embargo, fue Paz. Con una asistencia precisa y un cabezazo decisivo, el argentino transformó un partido adverso en una victoria importante para un Como que continúa ilusionándose con pelear en los puestos de arriba.