Nico Paz fue decisivo en la remontada del Como ante Torino: un gol y una asistencia en seis minutos

Nicolás Paz volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en Europa. El mediocampista fue determinante en la victoria del Como por 3-1 frente al Torino, como visitante, por la novena fecha de la Serie A. En apenas seis minutos, el futbolista de 22 años aportó una asistencia y convirtió el gol que dio vuelta el resultado, una actuación que le permitió quedarse con el premio al mejor jugador del partido.