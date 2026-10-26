¿En qué puesto terminó Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026?

Resumen para apurados
- Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22 del Balón de Oro 2026 de France Football tras su destacada temporada con el Inter de Milán y la Selección argentina.
- El delantero sumó 24 goles y ganó la Serie A y la Copa Italia con Inter, además de marcar tres tantos con Argentina durante la Copa del Mundo 2026.
- Con su quinta nominación al galardón, el atacante de 29 años consolida su presencia internacional y reafirma su rol protagónico en la elite del fútbol mundial.
Lautaro Martínez volvió a decir presente entre los principales futbolistas del mundo. El delantero de la Selección argentina y del Inter de Milán terminó en el puesto 22 de la votación del Balón de Oro 2026, entregado por la revista France Football. De esta manera, el atacante de 29 años alcanzó su quinta nominación al prestigioso galardón individual.
El “Toro” quedó por delante de otros futbolistas reconocidos del fútbol internacional. Entre ellos aparecen Nuno Mendes (23°), Luis Díaz (24°), Marquinhos (25°), Dayot Upamecano (26°), Bruno Fernandes (27°), Julián Quiñones (28°), William Saliba (29°) y Sadio Mané (30°).
Su presencia entre los nominados estuvo respaldada por una temporada de buenos números y títulos. Durante la campaña 2025/2026, Martínez disputó 41 encuentros con el Inter de Milán, en los que convirtió 24 goles y entregó seis asistencias.
El delantero argentino también fue una de las piezas importantes del conjunto italiano en la conquista de la Serie A y la Copa de Italia. Su capacidad goleadora y su protagonismo ofensivo volvieron a ubicarlo entre los futbolistas destacados del continente europeo.
Su participación en el Mundial 2026
La actuación de Lautaro con la Selección argentina también formó parte de su recorrido durante el período evaluado. El atacante disputó todos los encuentros del Mundial 2026, con excepción de la final, y terminó el certamen con tres goles y una asistencia.
Una de sus intervenciones más importantes llegó frente a Inglaterra, cuando convirtió en la victoria argentina por 2-1. También participó en el triunfo 3-2 contra Egipto, al asistir a Enzo Fernández en uno de los tantos del seleccionado nacional.
¿Cómo se define la clasificación?
El Balón de Oro se determina mediante una votación internacional de periodistas especializados. Participa un representante de cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking de selecciones de la FIFA.
Cada integrante del jurado debe seleccionar y ordenar a diez futbolistas entre los 30 candidatos propuestos por France Football, L'Équipe y representantes de la UEFA.
El sistema asigna 15 puntos al primer puesto, 12 al segundo y diez al tercero, con una escala descendente hasta otorgar un punto al décimo. El futbolista que reúne la mayor cantidad de unidades se queda con el premio.
Así, Lautaro sumó una nueva nominación a su trayectoria y volvió a instalar su nombre entre los principales protagonistas del fútbol internacional.