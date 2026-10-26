¿En qué puesto terminó Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026?

Lautaro Martínez volvió a decir presente entre los principales futbolistas del mundo. El delantero de la Selección argentina y del Inter de Milán terminó en el puesto 22 de la votación del Balón de Oro 2026, entregado por la revista France Football. De esta manera, el atacante de 29 años alcanzó su quinta nominación al prestigioso galardón individual.