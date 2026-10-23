“Era como ver a Maradona”: el gran elogio a Nico Paz tras su noche consagratoria en la Champions

La actuación de Nico Paz en la Champions League sumó un reconocimiento formal de la UEFA. Roberto Martínez, exseleccionador de Bélgica y Portugal y actual observador técnico de la entidad europea, publicó un informe en los canales oficiales de la confederación en el que comparó la influencia del volante de 22 años con la impronta de Diego Maradona tras la victoria 4-1 de Como sobre Manchester United: “Marcó dos goles y dio una asistencia en los tres primeros tantos. Eso es propio de una estrella. Era como ver a Maradona, ver a ese tipo de jugador que se echa el equipo a la espalda”. En su reporte, el técnico español remarcó además la madurez del argentino en un escenario de exigencia continental: “Se buscan jugadores que estén a la altura de las expectativas o de la importancia del partido”.