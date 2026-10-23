“Era como ver a Maradona”: el gran elogio a Nico Paz tras su noche consagratoria en la Champions
Roberto Martínez ex DT de Portugal y actual observador técnico de la UEFA destacó la precisión y el liderazgo del mediocampista argentino de 22 años en la goleada 4-1 de Como sobre Manchester United. El análisis táctico de su doblete y la asistencia.
Resumen para apurados
- La UEFA elogió a Nico Paz tras marcar dos goles y dar una asistencia en la goleada 4-1 del Como ante Manchester United por Champions League.
- Roberto Martínez, observador técnico de la entidad, comparó el liderazgo y precisión del volante argentino con la impronta histórica de Diego Maradona.
- La consagratoria actuación del mediocampista consolida la campaña del equipo de Cesc Fàbregas y afianza su proyección en la élite del fútbol europeo.
La actuación de Nico Paz en la Champions League sumó un reconocimiento formal de la UEFA. Roberto Martínez, exseleccionador de Bélgica y Portugal y actual observador técnico de la entidad europea, publicó un informe en los canales oficiales de la confederación en el que comparó la influencia del volante de 22 años con la impronta de Diego Maradona tras la victoria 4-1 de Como sobre Manchester United: “Marcó dos goles y dio una asistencia en los tres primeros tantos. Eso es propio de una estrella. Era como ver a Maradona, ver a ese tipo de jugador que se echa el equipo a la espalda”. En su reporte, el técnico español remarcó además la madurez del argentino en un escenario de exigencia continental: “Se buscan jugadores que estén a la altura de las expectativas o de la importancia del partido”.
El análisis técnico profundizó en las cualidades que le permitieron abrir el marcador a los dos minutos de juego con un remate al palo lejano del arquero belga Senne Lammens: “Me encanta la precisión de Nico. Es un futbolista maravilloso, con un gran equilibrio, al que le gusta tener el balón bajo control. Se veía lo que iba a hacer. Se veía el espacio que tenía. La ejecución fue perfecta”, detalló Martínez sobre una definición que guardó similitudes con la que Paz había firmado meses atrás en el partido despedida a Lionel Messi ante Benín.
En el segundo tiempo, el volante asistió a Anastasios Douvikas para el 2-0 y completó su doblete tras presionar en tres cuartos de cancha, quitarle la pelota a Carlos Baleba y definir ante la salida del arquero. “Recorre casi 25 metros con el balón, llega al área y remata. Fue certero”, puntualizó el informe. El marcador en Italia se completó con el gol de Jacobo Ramón para el conjunto local y el descuento de Joshua Zirkzee para el equipo de Michael Carrick, en una victoria que consolidó la campaña europea del elenco dirigido por Cesc Fàbregas.