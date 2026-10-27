Tinturas sin amoníaco: ¿qué cambia realmente frente a las tradicionales?

Durante años, elegir una tintura era, principalmente, una cuestión de color. Un castaño más oscuro, unas tonalidades rubias o un colorado para animarse a algo diferente. Hoy, además de mirar la carta de tonos, cada vez prestamos más atención a lo que contiene el producto. Aceites, ingredientes nutritivos y fórmulas sin amoníaco aparecen entre las propuestas de las marcas, que buscan ofrecer algo más que un cambio de look.