Chau a las canas: aprendé a preparar esta tintura casera que le devuelve el color a tu pelo

Una mezcla natural, económica y fácil de preparar promete cubrir las canas sin productos agresivos y, además, mejorar la salud y el brillo del cabello.

27 Noviembre 2025

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar su cuerpo sin exponerse a químicos fuertes. Y en esa búsqueda, una técnica casera ganó popularidad por su simplicidad, su costo accesible y sus resultados visibles: la mezcla de café con acondicionador. Este método no solo ayuda a disimular las canas, sino que también revitaliza el pelo gracias a las propiedades antioxidantes del café, que aportan suavidad, brillo y un tono más uniforme.

Las canas son cabellos que perdieron melanina, el pigmento natural que da color y protege el folículo de la radiación solar. La melanina se produce en los melanocitos del folículo piloso, pero con el paso del tiempo esa producción disminuye. Factores como el envejecimiento, la genética, el estrés, o la falta de vitaminas esenciales -como la B12- aceleran esta pérdida, dejando el pelo sin color y volviéndolo gris o blanco.

Esta tintura casera funciona combinando café intenso con acondicionador o crema de enjuague, dos elementos que se complementan: el café aporta pigmento natural y el acondicionador ayuda a fijarlo en la cutícula del cabello, logrando un tono más oscuro y uniforme.

Los ingredientes necesarios son:

- 1 taza de café intenso (idealmente molido fino para una mayor concentración)

- 2 cucharadas de acondicionador o crema de enjuague

Al mezclarlos se obtiene una crema homogénea que facilita la aplicación y mejora la adherencia del color.

Paso a paso:

La preparación es simple y no requiere experiencia previa. Solo hay que seguir estos pasos:

- Hacer un café intenso y dejarlo enfriar por completo.

- Mezclar el café con una taza de crema de tratamiento o máscara de acondicionamiento profundo y dos cucharadas de granos de café.

- Con una brocha o pincel, aplicar la mezcla sobre el pelo limpio y húmedo, cubriendo bien las zonas con canas.

- Dejar actuar al menos una hora para que el pigmento se adhiera a la cutícula.

- Enjuagar con abundante agua tibia a fría, sin usar shampoo en ese lavado para prolongar el efecto.

Aunque se trata de un método natural, su efecto no es permanente: se recomienda repetir el proceso cada una o dos semanas para mantener el color y seguir reforzando el brillo del cabello.

