Chau a las canas: aprendé a preparar esta tintura casera que le devuelve el color a tu pelo

Las canas son cabellos que perdieron melanina, el pigmento natural que da color y protege el folículo de la radiación solar. La melanina se produce en los melanocitos del folículo piloso, pero con el paso del tiempo esa producción disminuye. Factores como el envejecimiento, la genética, el estrés, o la falta de vitaminas esenciales -como la B12- aceleran esta pérdida, dejando el pelo sin color y volviéndolo gris o blanco.