Netflix: la miniserie alemana de seis episodios sobre un asesinato sin resolver que te atrapará
La trampa es un thriller psicológico protagonizado por Friederike Becht que combina misterio, secretos y manipulación. La historia sigue a una escritora que lleva años aislada tras el asesinato de su hermana y decide enfrentarse al hombre que considera responsable del crimen.
Resumen para apurados
- Netflix incorporó a su catálogo 'La trampa', miniserie alemana de suspenso donde una escritora busca desenmascarar al presunto asesino de su hermana tras años de impunidad.
- Dirigida por Isabel Kleefeld y basada en la novela de Melanie Raabe, la trama se desarrolla mediante un tenso duelo psicológico entre la protagonista y el principal sospechoso.
- Con seis episodios autoconclusivos, la ficción fortalece la oferta de ficciones europeas cortas en streaming, un formato de alto consumo frente a series de múltiples temporadas.
La protagonista es Lisa Konrad, una escritora reconocida interpretada por Friederike Becht. Su vida cambió por completo después de la muerte de su hermana Anna, un crimen que nunca logró superar y que la llevó a encerrarse en su casa durante casi una década.
Sin respuestas que le permitan cerrar esa etapa, Lisa vive obsesionada con la posibilidad de que el responsable siga libre. Sin embargo, un inesperado descubrimiento frente al televisor modifica sus planes y la lleva a diseñar una estrategia que podría ponerla en peligro.
De qué trata La trampa, la miniserie de Netflix
Todo comienza cuando Lisa cree reconocer en televisión a Robert Lenzen, un periodista al que identifica como el posible asesino de su hermana. En lugar de limitarse a observarlo desde la distancia, la escritora decide acercarse a él para intentar descubrir qué ocurrió aquella noche.
Para lograrlo, prepara una entrevista exclusiva con Robert y utiliza su propia novela como parte de una estrategia para atraerlo. Su objetivo es conseguir que el hombre revele información que permita esclarecer el crimen, sin dejar al descubierto sus verdaderas intenciones.
Pero el encuentro no resulta tan sencillo como había imaginado. Mientras Lisa intenta conducir la conversación hacia una confesión, Robert también comienza a investigar quién es la mujer que quiere entrevistarlo y qué motivos se esconden detrás de su propuesta.
Lo que parecía un plan cuidadosamente organizado se transforma en un enfrentamiento psicológico en el que ambos intentan anticiparse a los movimientos del otro.
Un thriller psicológico en el que nadie parece decir toda la verdad
Uno de los principales atractivos de La trampa es la incertidumbre que atraviesa toda la historia. La serie juega con los recuerdos, las sospechas y las interpretaciones de la protagonista, y obliga al espectador a revisar sus propias conclusiones a medida que aparecen nuevas pistas.
La pregunta central es si Lisa realmente identificó al hombre responsable de la muerte de su hermana o si el trauma y los años de aislamiento condicionaron su percepción de los acontecimientos.
A partir de ese interrogante, la ficción construye una trama en la que la búsqueda de justicia se mezcla con el engaño, la manipulación y la posibilidad de que las apariencias oculten una realidad mucho más compleja.
La entrevista entre los protagonistas se convierte así en un duelo de inteligencia. Cada pregunta puede esconder una intención y cada respuesta abre nuevas dudas sobre lo que ocurrió en el pasado.
Quiénes actúan en La trampa y en qué novela está basada
La miniserie está protagonizada por Friederike Becht, acompañada por Hans Löw, quien interpreta a Robert Lenzen, y Matthias Brandt. La dirección está a cargo de Isabel Kleefeld.
La producción adapta la novela homónima de la escritora alemana Melanie Raabe, publicada en 2015. La historia traslada a la pantalla los principales elementos del libro: un crimen que permanece sin resolver, una protagonista marcada por el trauma y una estrategia arriesgada para enfrentar a quien considera culpable.
Con seis episodios de entre 43 y 52 minutos, la ficción propone una historia concentrada, ideal para quienes prefieren las miniseries que desarrollan un misterio sin extenderse durante varias temporadas.
Cuántos capítulos tiene La trampa y dónde verla
La trampa cuenta con seis episodios y está disponible en Netflix. Su formato permite seguir la investigación de Lisa a lo largo de una única trama, en la que el pasado y el presente se entrelazan hasta poner en duda las certezas de los personajes.
La combinación de un asesinato sin resolver, una entrevista que se convierte en una trampa y dos protagonistas que ocultan parte de sus intenciones hace de esta producción una opción para quienes buscan suspenso, giros inesperados y una historia en la que descubrir la verdad puede ser tan peligroso como permanecer en la ignorancia.