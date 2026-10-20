Tenía 15 años, tiró un caño y comenzó la leyenda: el histórico debut de Maradona hace 50 años

Diego ya era una celebridad en su pequeño universo. Con los Cebollitas, el equipo infantil que integraba y del que se había convertido en una de las grandes figuras, maravillaba a quienes lo veían jugar. En los entretiempos de los partidos, hacía jueguitos con una facilidad que desmentía su edad. También había pasado por los exitosos programas televisivos de Pipo Mancera, donde sus habilidades con la pelota despertaron la curiosidad de miles de espectadores.