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La noche en que Maradona volvió a La Paternal: el conmovedor ritual de Ciro en el templo de Maradona

En una noche cargada de mística en La Paternal, Andrés Ciro Martínez proyectó imágenes inéditas del astro e hizo vibrar a casi 25.000 fanáticos en el estadio que lleva su nombre, con un show histórico seguido por más de 300.000 personas en todo el planeta.

Ciro y Los Persas hizo vibrar Argentinos Juniors
Ciro y Los Persas hizo vibrar Argentinos Juniors
Por Luisina Acosta Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • Ciro y Los Persas homenajearon a Diego Maradona el 24 de octubre en el estadio de Argentinos Juniors en La Paternal, a 50 años de su debut en el club.
  • Ante 25.000 personas y transmitido al mundo por streaming, el recital incluyó imágenes inéditas de Pelusa, la clásica canción "Maradó" y un ensamble orquestal.
  • El evento reafirmó el lazo cultural entre el rock y el fútbol argentino, consolidando a La Paternal como un espacio icónico de memoria y tributo maradoniano.
Resumen generado con IA

La atmósfera en La Paternal palpitaba con esa electricidad propia de las noches en las que la música y el fútbol se funden en un mismo credo. En el estadio Diego Armando Maradona, casi 25.000 personas colmaron las tribunas de Argentinos Juniors para protagonizar un ritual inolvidable.

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La cita, celebrada el sábado 24 de octubre, guardaba un valor simbólico irrepetible: rendir tributo al máximo ídolo popular a escasos días de cumplirse el 50° aniversario del debut profesional de Diego Maradona con la camiseta del Bicho.

El show, transmitido en directo al mundo por YouTube ante más de 300.000 espectadores acumulados, arrancó con potencia cerca de las 21:15 al compás de "Astros", pieza reversionada durante el último Mundial por el payador Pedro Saubidet. De inmediato, una seguidilla demoledora integrada por "Desde lejos no se ve", "Caminando" y "Vas a bailar" terminó de encender las almas presentes en el mítico rincón porteño.

Las imágenes inéditas que estremecieron a la multitud

El clímax de la velada estalló en el instante exacto en que las luces se atenuaron para mirar a la pantalla gigante del escenario. Allí comenzaron a rodar registros y secuencias de archivo del astro argentino, muchas de ellas completamente inéditas, que tocaron las fibras más íntimas de la multitud.

Con el clima a flor de piel y tras haber recibido en la previa una camiseta oficial de Argentinos Juniors como obsequio institucional, la banda desató los acordes furiosos de "Maradó", himno inmortal del repertorio piojoso. La interpretación en el propio templo que lleva su nombre transformó al campo de juego en un verdadero volcán de emoción colectiva.

La memoria del barrio sumó otro capítulo entrañable minutos después, cuando el grupo homenajeó a "Pappo", otro prócer indiscutido de las calles de La Paternal, haciendo sonar el clásico "El viejo".

Herencia en escena, orquesta en vivo y el eco final del Himno

El cruce generacional también brilló en la escena. Durante la interpretación de "Taxi Boy", Ciro Martínez compartió escenario con Ale Martínez y Danilo Fernández, hijo de Piti Fernández. Los jóvenes músicos se preparan para el debut de su banda, Vástagos, programado para el 21 de noviembre en Ferona.

Hacia el tramo final, el espectáculo adoptó una exquisita textura orquestal. Acompañado por el Ensamble Musical de Buenos Aires (sucursal Flores) bajo los refinados arreglos de cuerdas de Pollo Raffo, el grupo deslumbró con "Vals inicial", "Un hombre más" y "Canción de cuna".

El desenlace desató el pogo definitivo con himnos esenciales como "El Farolito" y "Cruel". Como manda la costumbre de la agrupación, Martínez despidió el show leyendo las banderas de cada rincón y provincia al ritmo de "Noche de Hoy".

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El silencio final llegó cargado de solemnidad patriótica: Ciro quedó solo sobre las tablas para ejecutar con su armónica el preludio del Himno Nacional Argentino, coronando una jornada consagratoria grabada para siempre en la memoria de La Paternal.


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