La noche en que Maradona volvió a La Paternal: el conmovedor ritual de Ciro en el templo de Maradona

El show, transmitido en directo al mundo por YouTube ante más de 300.000 espectadores acumulados, arrancó con potencia cerca de las 21:15 al compás de "Astros", pieza reversionada durante el último Mundial por el payador Pedro Saubidet. De inmediato, una seguidilla demoledora integrada por "Desde lejos no se ve", "Caminando" y "Vas a bailar" terminó de encender las almas presentes en el mítico rincón porteño.