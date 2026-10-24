Mourinho calentó el clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Hace una semana pensaban que nos iban a golear”
El entrenador portugués respondió a las críticas sobre el rendimiento de su equipo, cuestionó las comparaciones con el conjunto catalán y le contestó a Fermín López por sus declaraciones sobre los arbitrajes.
Resumen para apurados
- José Mourinho defendió hoy al Real Madrid antes del clásico de mañana frente al Barcelona en el Camp Nou, al responder críticas y rechazar pronósticos de goleada en contra.
- El DT pidió paciencia por el poco tiempo de trabajo con el plantel y contestó a Fermín López sobre los arbitrajes, tras la reciente caída del Barça ante el PSG en Champions.
- Las declaraciones reavivan la polémica arbitral y aumentan la expectativa deportiva por el resultado del clásico español, clave en la pelea por consolidar ambos proyectos.
José Mourinho comenzó a jugar el clásico entre Real Madrid y Barcelona antes de que la pelota empezara a rodar. En la conferencia de prensa previa al encuentro en el Camp Nou, el entrenador portugués analizó el presente de ambos equipos, respondió a los cuestionamientos sobre el rendimiento de sus dirigidos y dejó una réplica para Fermín López, quien había criticado las protestas contra los árbitros. El duelo se jugará mañana desde las 17.
“Hace una semana, la gente pensaba que nos iban a golear”, afirmó Mourinho al referirse a las expectativas que rodeaban al enfrentamiento. Su declaración estuvo relacionada con el buen comienzo de temporada del Barcelona, que había mantenido su invicto hasta la reciente derrota frente al PSG por la Champions League.
Sin embargo, el portugués evitó mostrarse preocupado por los elogios que recibe el conjunto catalán. “No afecta que se hable bien de ellos”, aseguró.
Mourinho pidió paciencia con el Real Madrid
Uno de los principales planteos del entrenador estuvo relacionado con las exigencias que enfrenta su equipo y las comparaciones con el funcionamiento del Barcelona.
“A nosotros se nos mira como un producto acabado”, señaló Mourinho, quien consideró que todavía necesita tiempo para consolidar su propuesta futbolística.
“Estamos lejos de ser eso. Nosotros llevamos tres meses de trabajo, con una pretemporada en la que los jugadores llegaban de a un par en cada semana. No me parece justo que nos comparen con un equipo de años”, explicó.
De esta manera, el entrenador defendió el proceso de construcción del Real Madrid y remarcó las dificultades que encontró para trabajar con el plantel completo desde el inicio de la temporada.
La respuesta a Fermín López por los arbitrajes
La conferencia también tuvo un capítulo dedicado a las polémicas arbitrales. Mourinho fue consultado por las declaraciones de Fermín López, futbolista del Barcelona, quien había manifestado que “ya cansa el discurso contra los árbitros”.
El portugués respondió con una frase breve, pero contundente: “A nosotros nos cansan otras cosas y siguen pasando”.
Aunque no profundizó en su respuesta, el comentario volvió a instalar la discusión sobre los arbitrajes en la previa de uno de los partidos más importantes del fútbol español.
Por último, Mourinho se refirió a su regreso al Camp Nou y descartó que el escenario represente una dificultad especial.
“Es igual que ir a otro estadio. La importancia está en el contrincante, que es de mucha calidad y no es lo mismo enfrentarnos a otro que no tuviera tanta jerarquía”, sostuvo.
Así, el entrenador portugués combinó el reconocimiento al Barcelona con una defensa de su propio equipo y algunas respuestas que elevaron la temperatura de la previa del clásico.