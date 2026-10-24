Mourinho calentó el clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Hace una semana pensaban que nos iban a golear”

José Mourinho comenzó a jugar el clásico entre Real Madrid y Barcelona antes de que la pelota empezara a rodar. En la conferencia de prensa previa al encuentro en el Camp Nou, el entrenador portugués analizó el presente de ambos equipos, respondió a los cuestionamientos sobre el rendimiento de sus dirigidos y dejó una réplica para Fermín López, quien había criticado las protestas contra los árbitros. El duelo se jugará mañana desde las 17.