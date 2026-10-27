Riquelme palpitó el Superclásico: los elogios a Arruabarrena y a Paredes, y la cautela por el presente de Boca

El ídolo tuvo palabras de elogio para Rodolfo Arruabarrena, con quien compartió muchos años en Boca y en Villarreal. “Se lo ve contento; volvió a su casa. Es una persona muy alegre que tiene las cosas claras, siente mucho los colores”, expresó. Además, valoró que el “Vasco” haya encontrado un grupo en el que todos los jugadores están a disposición, algo que, según dijo, no es fácil en un club como Boca.