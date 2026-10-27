Riquelme palpitó el Superclásico: los elogios a Arruabarrena y a Paredes, y la cautela por el presente de Boca

Resumen para apurados
- Juan Román Riquelme pidió cautela previo al Superclásico del domingo en la Bombonera ante River, señalando que Boca debe ganar para seguir en carrera por la tabla anual.
- En Azz Stream, el presidente respaldó al DT Arruabarrena, elogió al capitán Leandro Paredes y pidió cuidar a los juveniles sin apresurarse en el mercado de pases.
- El resultado del clásico será clave para las aspiraciones de Boca en el torneo y definirá el rumbo institucional y deportivo de cara a la clasificación anual.
Juan Román Riquelme ya palpita el Superclásico, aunque prefiere la prudencia. A días del duelo ante River del domingo, a las 15, en la Bombonera, el presidente de Boca destacó el buen momento del equipo, pero evitó la euforia. “Todavía no ganamos. Para nosotros es importante estar en el momento que estamos viviendo”, afirmó en el canal Azz Stream.
Riquelme remarcó que el objetivo es llegar con chances a todos los torneos y que el partido ante River es clave en la pelea por la tabla anual. “Si queremos en el Torneo Anual tener esa posibilidad, el domingo tenemos que ganar”, advirtió.
El ídolo tuvo palabras de elogio para Rodolfo Arruabarrena, con quien compartió muchos años en Boca y en Villarreal. “Se lo ve contento; volvió a su casa. Es una persona muy alegre que tiene las cosas claras, siente mucho los colores”, expresó. Además, valoró que el “Vasco” haya encontrado un grupo en el que todos los jugadores están a disposición, algo que, según dijo, no es fácil en un club como Boca.
Paredes, Aranda y Flores
Para Leandro Paredes, el capitán, reservó los mayores elogios. “Tenemos a Paredes, que es un fuera de serie, que ama a su club, que ha ganado todo lo que jugó”, sostuvo. También explicó que el mediocampista puede jugar pese a algunas molestias porque su juego depende del control y del pase, no de la velocidad.
En cambio, pidió paciencia con Tomás Aranda. “Lo tenemos que cuidar porque le quedan 20 años para jugar al fútbol; tampoco vamos a hacer locuras”, explicó. Sobre Leonel Flores, otro de los juveniles que irrumpieron en Primera, destacó que todo le llegó muy rápido y que el cuerpo técnico y los referentes lo acompañan en ese proceso.
Por último, defendió la política de incorporaciones. “No tenemos problema en gastar plata, pero tampoco vamos a comprar a 100 jugadores para dejar contento a todo el mundo”, aseguró, y recordó que, cuando Boca aparece en el mercado, los precios suben.