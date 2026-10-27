“Se pueden equivocar”: Riquelme habló de los árbitros, el VAR y la presión del fútbol argentino

En la semana del Superclásico, Juan Román Riquelme eligió bajarle el tono a uno de los temas que más polémica generan en el fútbol argentino. En una charla con el canal Azz Stream, el presidente de Boca habló de los árbitros, del VAR y de la presión que rodea a los clubes, a pocos días del duelo ante River del domingo, a las 15, en la Bombonera.