Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante el impacto de El Niño

Resumen para apurados
- El gobernador Rolando Figueroa decretará la emergencia meteorológica por seis meses en Neuquén ante lluvias extraordinarias de El Niño que superan la capacidad provincial.
- La medida surge tras reactivarse cañadones secos hace 70 años. El gobierno conformó un comité técnico y de seguridad para coordinar la asistencia en las zonas más vulnerables.
- El plan busca mitigar daños inmediatos ante el clima adverso, mientras el Ejecutivo provincial evalúa a futuro obras estructurales como una represa sobre el río Neuquén.
El gobierno de Neuquén decretará una emergencia meteorológica por seis meses ante el impacto del fenómeno de El Niño, que puede provocar precipitaciones extraordinarias en distintos puntos de la provincia.
El gobernador Rolando Figueroa advirtió que la magnitud de las lluvias supera la capacidad de la infraestructura existente y señaló que la prioridad será asistir a la población y fortalecer las tareas de prevención.
“Estamos estudiando el fenómeno, que descarga precipitaciones muy abundantes que no se pueden predecir”, explicó el mandatario durante una entrevista radial. Además, sostuvo que se trata de una situación compleja, frente a la cual no hay infraestructura que pueda soportar semejantes volúmenes de agua.
“Actualmente se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua, y la infraestructura con la que contamos queda colapsada”, afirmó Figueroa. En ese contexto, destacó la conformación de un comité para anticiparse a las contingencias y coordinar la respuesta ante posibles emergencias.
El gobernador también remarcó que la Provincia invierte “cientos de millones de dólares en obras pluvioaluvionales”, aunque advirtió que la magnitud del fenómeno exige reforzar la planificación y la capacidad de respuesta.
Un comité para anticiparse
La organización preventiva comenzó el miércoles pasado, cuando el gobierno provincial reunió a equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las zonas más expuestas y coordinar acciones ante las lluvias previstas para los próximos meses.
El comité articula el trabajo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y los equipos técnicos, con la participación de organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos. La estrategia contempla las particularidades de cada zona, debido a que se espera que el fenómeno no afecte de la misma manera a todo el territorio.
El ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó la importancia de anticiparse a los escenarios posibles y sostuvo que la planificación y el trabajo de los equipos técnicos son fundamentales para tomar decisiones a tiempo.
“Sabemos que no hay infraestructura posible que pueda absorber situaciones de estas características, como son las meteorológicas, que en este caso son extraordinarias, pero hay que estar preparado”, afirmó.
La conformación del comité responde a una indicación de Figueroa para avanzar en una planificación anticipada que permita reducir la exposición de la población y coordinar recursos provinciales, nacionales y municipales.
La necesidad de una represa
Figueroa también se refirió a la crecida del río Neuquén y planteó la necesidad de construir una represa de gran envergadura sobre ese cauce. Sin embargo, reconoció que se trata de una obra costosa y que demandaría tiempo.
“Evidentemente, necesitamos una represa de una envergadura importante sobre el río Neuquén, pero es una obra que no es para nada económica y que lleva tiempo. Hace 20 años que no se hace una represa en nuestro país”, señaló.
Durante la entrevista, el gobernador también repasó las inversiones en infraestructura y los desafíos que enfrenta Neuquén por el crecimiento de su población.
Según detalló, al asumir la gestión heredó una deuda de infraestructura de U$S4.000 millones. Aseguró que ya se invirtieron poco más de U$S2.000 millones y que en 2027 se destinarán otros 1.800 millones a obra pública.
En materia educativa, señaló que el crecimiento demográfico exige construir cerca de 150 aulas por año para atender la demanda vinculada a los hijos de las personas que migran a la provincia. También indicó que se están ejecutando 100.000 metros cuadrados de escuelas y que el objetivo es reemplazar la totalidad de las 700 aulas tráiler recibidas al inicio de la gestión.
El mandatario sostuvo que se realizan inversiones similares en Salud y que, con hospitales y escuelas en marcha, la Provincia puede avanzar en otras necesidades de infraestructura.
En materia de seguridad, destacó la construcción de cárceles con capacidad para 1.000 personas y anticipó mejoras en las 73 comisarías de Neuquén, con el objetivo de descomprimir las dependencias policiales que actualmente se encuentran colapsadas.
“Nos estamos preparando para el Neuquén que crece. Tenemos que ser conscientes y agradecidos de lo que viene”, concluyó Figueroa, quien definió el crecimiento provincial como un desafío que requiere administrar las expectativas y generar nuevas oportunidades para la población.