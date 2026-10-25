Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante el impacto de El Niño

El comité articula el trabajo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y los equipos técnicos, con la participación de organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos. La estrategia contempla las particularidades de cada zona, debido a que se espera que el fenómeno no afecte de la misma manera a todo el territorio.