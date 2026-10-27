Polémica por el primer iPhone plegable: fallan las pantallas y arreglarlo cuesta la mitad del teléfono

Un costo de reparación que alcanza los 999 dólares

Apple confirmó que tiene conocimiento de un inconveniente que afecta a la pantalla interna de un número limitado de dispositivos iPhone Duo. En declaraciones brindadas a los medios especializados CNBC y The Verge, el fabricante sugirió a los clientes afectados ponerse en contacto con AppleCare para solicitar un equipo de recambio. No obstante, la gestión para obtener una nueva unidad puede presentar complicaciones debido a la baja disponibilidad de stock en tiendas físicas y a que los plazos de entrega para reservas web se han pospuesto en algunos casos.