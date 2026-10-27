Polémica por el primer iPhone plegable: fallan las pantallas y arreglarlo cuesta la mitad del teléfono
Compradores del nuevo iPhone Duo reportaron grietas y líneas de píxeles dañados a pocas horas del desempaque. La compañía confirmó el problema en un lote de unidades, sugirió usar la garantía oficial y un análisis técnico apuntó a la presión de la bisagra como posible causa.
Resumen para apurados
- Apple enfrenta reclamos tras reportarse roturas en la pantalla del nuevo iPhone Duo a pocas horas de su estreno debido a fallas mecánicas en el pliegue central.
- iFixit detectó que la bisagra ejerce excesiva tensión sobre el panel OLED. Apple reconoció el problema en ciertas unidades y repararlo fuera de garantía cuesta 999 dólares.
- El caso revive las dificultades de la industria con pantallas flexibles desde 2019 y pone a prueba la fiabilidad técnica de Apple en este nuevo segmento de mercado.
El desembarco de Apple en el mercado de teléfonos celulares plegables enfrenta sus primeras complicaciones tras la multiplicación de denuncias por grietas y líneas de píxeles dañados en la pantalla interna del nuevo iPhone Duo.
El dispositivo, que se comercializa a un valor de partida de 1.999 dólares, presentó fallas en varios casos a pocas horas de su estreno, durante la configuración inicial o tras menos de 20 aperturas. Ante las imágenes difundidas por compradores en plataformas como Reddit y X, la compañía reconoció públicamente la existencia del problema en un grupo reducido de unidades y recomendó tramitar el reemplazo mediante el servicio AppleCare.
Un costo de reparación que alcanza los 999 dólares
Apple confirmó que tiene conocimiento de un inconveniente que afecta a la pantalla interna de un número limitado de dispositivos iPhone Duo. En declaraciones brindadas a los medios especializados CNBC y The Verge, el fabricante sugirió a los clientes afectados ponerse en contacto con AppleCare para solicitar un equipo de recambio. No obstante, la gestión para obtener una nueva unidad puede presentar complicaciones debido a la baja disponibilidad de stock en tiendas físicas y a que los plazos de entrega para reservas web se han pospuesto en algunos casos.
En caso de no contar con la cobertura oficial, la reparación del panel flexible fuera de garantía asciende a 999 dólares, una suma equivalente a la mitad del costo total del teléfono. En tanto, usuarios que adquirieron el producto a través de operadores de telefonía manifestaron mayores dificultades para conseguir un recambio inmediato por la falta de inventario. Paralelamente, medios especializados advirtieron que algunas de las fotografías virales difundidas en redes sociales sobre supuestas roturas contenían imágenes manipuladas con herramientas de inteligencia artificial.
La hipótesis técnica de iFixit
Entre los testimonios de los primeros compradores destaca el caso de un usuario en Australia, quien reportó que la pantalla interna se rompió tras apenas seis horas de uso y menos de 20 aperturas. Según detalló en Reddit, sintió una anomalía en la bisagra y escuchó un crujido antes de que aparecieran grietas a lo largo del pliegue central, sin que la unidad registrara golpes previos.
Frente a este escenario, el sitio especializado iFixit realizó un desmontaje técnico el 25 de octubre para evaluar el diseño del dispositivo. A partir de imágenes de tomografía y simulaciones tridimensionales, los técnicos identificaron que una barra de soporte de la bisagra central podría no desplazarse correctamente durante el plegado, concentrando una tensión excesiva sobre una zona del panel OLED flexible.
Esta presión sobre el pliegue no solo generaría las fisuras físicas, sino que afectaría las conexiones eléctricas del display, explicando la formación de líneas brillantes de píxeles. Pese a la delicadeza del componente y a la necesidad de aplicar calor para ablandar el adhesivo en una reparación, iFixit le otorgó al iPhone Duo una calificación provisional de 5 sobre 10 en reparabilidad, la más alta concedida por el portal a un smartphone plegable hasta la fecha.
El desafío persistente de las pantallas flexibles en la industria
Las roturas en la pantalla del iPhone Duo traen al presente los inconvenientes sufridos por la industria tecnológica en 2019, cuando Samsung debió posponer el lanzamiento de su primer Galaxy Fold debido a defectos mecánicos en el panel plegable. A pesar de los avances técnicos alcanzados desde entonces, la fabricación de pantallas capaces de doblarse miles de veces y la resistencia a la acumulación de polvo en la bisagra continúan siendo uno de los mayores retos de ingeniería para los fabricantes.
Por el momento, no existe información estadística suficiente para determinar cuántos equipos se encuentran afectados o si los desperfectos corresponden a un lote de producción específico o a un defecto de diseño estructural. Mientras Apple sostiene que la respuesta de los usuarios ha sido positiva y continúa evaluando los reportes, la recomendación oficial para los propietarios que detecten grietas es recurrir de inmediato al soporte técnico de AppleCare.