Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para controlar la casa y usar su nueva Siri AI

Esta integración es uno de los puntos que diferencian al equipo de una pantalla inteligente independiente. Para aprovechar la experiencia personalizada, cada usuario necesita una cuenta de Apple, un iPhone o iPad compatible y estar incorporado al hogar compartido en la aplicación Casa. Algunas funciones avanzadas de Siri AI requieren, además, un dispositivo compatible con Apple Intelligence. Los invitados también pueden utilizar funciones básicas, como consultar el clima, programar temporizadores, reproducir música y controlar accesorios del hogar, sin acceder a la información personal de los demás.