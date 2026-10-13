Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para controlar la casa y usar su nueva Siri AI
El dispositivo tiene una pantalla de siete pulgadas, reconoce hasta seis personas y permite controlar accesorios del hogar, realizar videollamadas y acceder a contenidos personalizados. Su asistente de inteligencia artificial estará disponible inicialmente en inglés y requerirá un iPhone o iPad compatible para ofrecer sus funciones personalizadas.
Resumen para apurados
- Apple presentó este martes a nivel global HomeView, una pantalla inteligente de U$S 299 con Siri AI diseñada para centralizar el control domótico del hogar.
- El equipo de 7 pulgadas reconoce a seis usuarios vía iPhone o iPad, integra chip A18, cámara de 12 MP y gestiona luces, temperatura y alertas de seguridad.
- El asistente Siri AI funcionará inicialmente solo en inglés y sin fecha de arribo a Argentina, marcando el avance de Apple en domótica impulsada por IA.
Apple presentó este martes HomeView, un nuevo centro inteligente para el hogar que combina una pantalla táctil, control de dispositivos conectados y funciones de inteligencia artificial. El equipo incorpora Siri AI, la versión renovada de su asistente, y busca concentrar en un solo lugar tareas cotidianas como consultar el calendario, reproducir música, realizar videollamadas y gestionar la iluminación o la temperatura de una vivienda. Su precio anunciado es de U$S 299 y la disponibilidad está prevista para el 13 de noviembre.
El dispositivo tiene una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas y una cámara de 12 megapíxeles con tecnología Center Stage, que mantiene a las personas encuadradas durante las videollamadas. También incorpora cuatro micrófonos, parlantes integrados y audio espacial. La propuesta incluye dos versiones: una para colocar sobre una superficie, con una base de aluminio y una bisagra que permite ajustar la pantalla, y otra diseñada para instalar en la pared.
Siri AI, la principal diferencia de HomeView
Uno de los aspectos centrales del lanzamiento es la integración de Siri AI, el asistente impulsado por Apple Intelligence. Según la presentación oficial, permite formular preguntas abiertas, mantener conversaciones y obtener respuestas sobre distintos temas, desde recetas hasta reparaciones domésticas.
La herramienta también puede recuperar información personal, como invitaciones del calendario o mensajes, y utilizarla para responder consultas. Por ejemplo, el usuario puede pedir que encuentre una invitación a una reunión o que reproduzca música adecuada para una ocasión. Además, las conversaciones iniciadas en HomeView pueden sincronizarse con la aplicación Siri de otros dispositivos de Apple.
Sin embargo, hay una limitación importante para quienes utilizan estos productos en la Argentina: Apple indica que Siri AI estará disponible inicialmente en inglés. La compañía también advierte que pueden aplicarse límites de uso. Por eso, no corresponde dar por hecho que todas las funciones estarán disponibles en español desde el lanzamiento. La información oficial consultada tampoco especifica cuándo llegará el dispositivo al mercado argentino.
Cómo funciona el reconocimiento de usuarios y qué dispositivos necesita
HomeView está diseñado para ser utilizado por distintos integrantes de una familia. Su sistema puede reconocer hasta seis personas y adaptar la pantalla de inicio a cada una, con contenidos como aplicaciones, fotografías y citas del calendario. Cuando identifica a un usuario, puede mostrar información vinculada con su cuenta; para acceder a esos datos personales, el iPhone o iPad asociado debe estar conectado a la misma red Wi-Fi y haber sido desbloqueado recientemente.
Esta integración es uno de los puntos que diferencian al equipo de una pantalla inteligente independiente. Para aprovechar la experiencia personalizada, cada usuario necesita una cuenta de Apple, un iPhone o iPad compatible y estar incorporado al hogar compartido en la aplicación Casa. Algunas funciones avanzadas de Siri AI requieren, además, un dispositivo compatible con Apple Intelligence. Los invitados también pueden utilizar funciones básicas, como consultar el clima, programar temporizadores, reproducir música y controlar accesorios del hogar, sin acceder a la información personal de los demás.
En materia de domótica, HomeView permite controlar luces, cerraduras, cámaras y otros accesorios compatibles. También puede mostrar imágenes de cámaras de seguridad, gestionar automatizaciones y ajustar la iluminación o la temperatura desde una misma interfaz. El dispositivo puede detectar las alarmas sonoras de humo y monóxido de carbono y enviar alertas a otros equipos Apple.
La compañía destaca, además, las medidas de privacidad incorporadas. El sistema está diseñado para mantener separados los contenidos personales de cada integrante y utiliza componentes de seguridad del chip A18 para procesar los datos de la cámara y los micrófonos durante el reconocimiento.