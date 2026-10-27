“Reboté”: Nancy Pazos contó por qué no pudo entrar al cumpleaños de Charly García

Resumen para apurados
- Nancy Pazos no pudo ingresar al cumpleaños 75 de Charly García tras ser rechazada en la puerta del evento porque no figuraba en la lista oficial pese a tener una invitación.
- La periodista llegó con un obsequio invitada por un amigo, pero ante la estricta seguridad le entregó el paquete al hermano del músico y se retiró sin generar incidentes.
- El episodio, registrado por cámaras de televisión, expuso el estricto hermetismo del entorno del músico y generó amplia repercusión en la prensa de espectáculos.
Nancy Pazos protagonizó un incómodo momento en la puerta del festejo por los 75 años de Charly García. La periodista llegó al lugar con un regalo para el músico, luego de recibir una invitación de un amigo, pero no pudo ingresar porque su nombre no figuraba en la lista de asistentes.
La situación quedó registrada por las cámaras de Infama, que mostraron a la conductora mientras intentaba resolver el inconveniente con el personal de seguridad. Después de esperar algunos minutos y conversar con el hermano del artista, entregó el obsequio y se retiró sin poder saludar al ícono del rock nacional.
Por qué Nancy Pazos no pudo entrar al cumpleaños de Charly García
Pazos llegó a la celebración después de terminar su programa de televisión. Según explicó ante las cámaras de Infama, había decidido acercarse porque un amigo la había invitado y pensaba que se trataba de un evento con una convocatoria más amplia.
Sin embargo, al presentarse en la entrada, el personal de seguridad revisó la nómina de invitados y comprobó que su nombre no estaba incluido. La periodista resumió lo sucedido con una frase irónica: “Reboté”.
Al explicar lo ocurrido, señaló que la celebración tenía una lista de acceso mucho más acotada de lo que imaginaba. “Yo tenía un amigo que, obviamente, me invitó, pero parece que hay una lista recontra chica”, contó.
La conductora también mencionó que, aparentemente, hubo tres personas diferentes que realizaron invitaciones. No obstante, aclaró que no quería darle demasiada importancia al episodio.
El regalo que Nancy Pazos le llevó a Charly García
Durante los minutos que permaneció en la entrada, Pazos conversó con una mujer encargada de la seguridad y el protocolo. También tuvo un intercambio con el hermano de Charly García, quien se acercó al lugar mientras intentaban aclarar la situación.
Aunque la periodista había llevado un obsequio para el músico, la invitación de su amigo no fue suficiente para garantizarle el acceso al festejo. La autorización que esperaba nunca llegó.
Ante ese escenario, decidió entregarle el regalo al hermano del cumpleañero y abandonar el lugar sin generar una discusión con los responsables del ingreso. “No hay problema”, expresó antes de retirarse, en una actitud que contrastó con la expectativa inicial de participar de la celebración.
Un cumpleaños con acceso restringido para celebrar los 75 años de Charly García
El festejo por los 75 años de Charly se desarrolló bajo un esquema de acceso limitado, con una lista de invitados controlada por el personal de seguridad.
La presencia de Nancy Pazos frente al establecimiento llamó la atención porque la periodista aseguró que había recibido una invitación previa, aunque su nombre no figuraba entre las personas autorizadas para ingresar.
Las imágenes difundidas por Infama mostraron el momento en que la conductora intentó resolver el inconveniente y finalmente se retiró. Así, lo que había comenzado como una visita para homenajear al músico terminó con un regalo entregado a través de su hermano y sin el esperado saludo al referente del rock argentino.