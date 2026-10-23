Cómo está hoy y a qué se dedica Josi, la hermana de Charly García que pocos conocen

Charly García cumple 75 años y su historia marcada por más de cinco décadas de trayectoria, canciones que atravesaron generaciones y un legado fundamental para la cultura nacional. Pero detrás de su recorrido artístico también ocupa un lugar importante su familia, especialmente su hermana menor, Josi García Moreno, quien lo acompaña tanto en su vida personal como en distintos momentos vinculados con su carrera.