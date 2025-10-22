Nancy Pazos se cansó y confirmó que iniciará acciones legales contra Mariana Brey: "Me acusó de un delito"

La periodista también reflexionó sobre el impacto de los dichos de Brey. “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”, sostuvo.