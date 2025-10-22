Secciones
Nancy Pazos se cansó y confirmó que iniciará acciones legales contra Mariana Brey: "Me acusó de un delito"

"Soy una periodista de política hace 38 años, no me pueden decir gratuitamente golpista", sostuvo la panelista de A la Barbarossa.

Hace 1 Hs

La interna entre Nancy Pazos y Mariana Brey, panelistas del programa de Georgina Barbarossa, sigue sumando nuevos capítulos. En las últimas horas, la periodista confirmó que iniciará acciones legales contra su compañera y adelantó que irá hasta las últimas consecuencias. 

En diálogo con Intrusos (América TV), la ex pareja de Diego Santilli fue consultada sobre sus expectativas frente a la denuncia: “No tengo idea. Pero lo concreto es que creo que se piden un par de medidas, una al canal. Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso”.

"Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave”, dijo.

La periodista también reflexionó sobre el impacto de los dichos de Brey. “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”, sostuvo. 

Nancy Pazos explotó contra Mariana Brey 

Cuando le preguntaron si sentía que había ensañamiento por parte de Brey, fue tajante: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.

“Me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”, sentenció. 

