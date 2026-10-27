El periodismo y el clima de negocios

Índice de Chapultepec

Jornet, por su parte, repasó la correspondencia entre los indicadores de libertad de prensa —como el Índice de Chapultepec— y los de transparencia, competitividad y crecimiento económico. Reconoció que existen excepciones, como China o, posiblemente de manera transitoria, El Salvador. Sin embargo, sostuvo que los países en los que se avasallan las libertades suelen experimentar, tarde o temprano, un aumento de la corrupción, una mayor concentración económica y un deterioro de sus perspectivas de desarrollo. Fernando de Yarza aportó una dimensión personal al debate. Recordó a su bisabuelo, asesinado a las puertas de su diario, para ilustrar los riesgos que históricamente ha enfrentado el ejercicio del periodismo. Y recuperó una de las lecciones de Martin Baron, el ex director de The Washington Post: la necesidad de que los medios construyan alianzas con la sociedad civil frente a los populismos, tanto de izquierda como de derecha, que procuran eliminar la intermediación.