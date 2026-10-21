Desaparición de Nancy Godoy: ordenan dos nuevas detenciones en Corrientes
A dos semanas de la desaparición de la maestra rural Nancy Godoy en Esquina, la Justicia ordenó el arresto de otras dos personas por presunto encubrimiento agravado. Ya son tres los implicados mientras despliegan un operativo sin precedentes por tierra y aire.
Resumen para apurados
- La Justicia de Corrientes detuvo este martes a dos personas por presunto encubrimiento en el caso de la maestra rural Nancy Godoy, desaparecida en Esquina hace dos semanas.
- Godoy se dirigía a caballo a una escuela rural cuando desapareció. Los nuevos arrestados fueron quienes tuvieron el último contacto con ella y cayeron en contradicciones.
- Las fuerzas federales reforzarán los rastrillajes aéreos y terrestres, mientras la Justicia perita prendas incautadas para esclarecer la posible intervención de terceros.
Nancy Estela Godoy desapareció hace dos semanas y hasta ahora no hay rastros de ella. La maestra rural oriunda de Corrientes fue vista por última vez entre el 6 y el 7 de octubre de 2026 en el departamento de Esquina. Desde aquel día se desconoce su paradero, en un hecho que expone la dramática situación que atraviesan las y los docentes que ejercen su labor en zonas remotas. La investigación derivó en las últimas horas en recientes aprehensiones, sumando tres sospechosos al expediente de la causa.
La Justicia de Corrientes ordenó la captura de dos personas más este martes por la noche en el marco de las actuaciones tras la desaparición de Godoy, suceso que movilizó a familiares, fuerzas provinciales, el Ministerio de Seguridad y la Policía local. El operativo derivó en estos arrestos, los cuales se suman a un primer imputado, Ernesto Ezequiel Bordón, quien se encuentra privado de la libertad desde el lunes por falso testimonio.
Sospechas de encubrimiento
La causa suma dos posteriores privaciones de la libertad: Rosa Leguizamón, la persona que habría visto por última vez a Godoy, y su pareja Nahuel Rojas. Ambos están sospechados como presuntos autores del delito de encubrimiento agravado. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, luego de que los acusados prestaran testimonio.
Las aprehensiones se realizaron el martes por la noche en la ciudad de Esquina, tras la indagatoria de urgencia de la vecina que habría visto por última vez a la docente. Las medidas ordenadas por los fiscales se habrían llevado a cabo luego de presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer, según consignó el medio Actualidad Esquina.
El difícil trayecto hacia la escuela rural y los lazos en la zona
Godoy salió de su casa el 7 de octubre de 2026 para dirigirse a la Escuela Provincial N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, de Malvinas, alrededor de las 6 de la mañana, rumbo a El Curupí, desde donde debía continuar hasta el establecimiento rural. Para llegar a destino tenía que atravesar caminos de tierra, bañados y sectores de difícil acceso, con un tramo de varias horas a caballo.
Leguizamón sería una puestera de la zona que, según la información difundida y mencionada por el diario El Litoral, le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela donde trabajaba. Por ese vínculo, la residente sería una de las últimas personas que tuvo contacto con Godoy antes de su desaparición. Su relato y los elementos reunidos por los investigadores forman parte de las actuaciones que derivaron en las recientes medidas cautelares.
Hallazgos en la finca y un operativo de búsqueda sin precedentes
Las sospechas, sin embargo, deberán ser esclarecidas en el avance del proceso judicial. Las detenciones de Leguizamón y Rojas complican el escenario defensivo, en paralelo a la situación de Ernesto Ezequiel Bordón, el primer aprehendido en el expediente. El inmueble de Bordón había sido allanado previamente tras manifestar que la docente había sido víctima de un delito, aunque su relato careció de sustento probatorio y motivó su arresto por falso testimonio. Durante la inspección en su finca, la policía secuestró cuatro cuchillos y prendas de vestir —una camisa y una bombacha de campo— con manchas rojizas que actualmente están siendo peritadas para determinar si corresponden a sangre humana, mientras su defensa alega apremios e irregularidades en el procedimiento inicial.
En los parajes El Malezal y El Curupí, las tareas de rastrillaje no se detienen y cobraron una movilización sin precedentes para la región. Alrededor de 90 efectivos policiales peinan zonas de bañados, montes tupidos y senderos anegados, apoyados por la cobertura aérea de dos helicópteros —uno provisto por la Provincia y otro aportado por el Ejército Argentino—. Para las próximas horas se aguarda la llegada de efectivos de Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales, con el objetivo de reforzar los rastrillajes sobre la intrincada geografía que la maestra debía cruzar a diario para cumplir su función como vicerrectora suplente.
La hipótesis de la fiscalía
La querella familiar, ahora representada legalmente por el abogado Ariel Medina, aportó a la investigación audios de WhatsApp remitidos por Nancy momentos previos a perder el contacto. En dichos mensajes, la docente confirmaba su arribo a la estancia El Curupí mientras esperaba el traslado equino hacia el establecimiento educativo.
Sin embargo, las dudas persisten en torno al último texto recibido el 7 de octubre; su hijo Sebastián advirtió que la brevedad de la respuesta y la ausencia del habitual formato de voz sugieren la posible intervención de un tercero, hipótesis que la Fiscalía ya incorporó a las líneas principales de la causa.