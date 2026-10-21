Desaparición de Nancy Godoy: ordenan dos nuevas detenciones en Corrientes

Hallazgos en la finca y un operativo de búsqueda sin precedentes

Las sospechas, sin embargo, deberán ser esclarecidas en el avance del proceso judicial. Las detenciones de Leguizamón y Rojas complican el escenario defensivo, en paralelo a la situación de Ernesto Ezequiel Bordón, el primer aprehendido en el expediente. El inmueble de Bordón había sido allanado previamente tras manifestar que la docente había sido víctima de un delito, aunque su relato careció de sustento probatorio y motivó su arresto por falso testimonio. Durante la inspección en su finca, la policía secuestró cuatro cuchillos y prendas de vestir —una camisa y una bombacha de campo— con manchas rojizas que actualmente están siendo peritadas para determinar si corresponden a sangre humana, mientras su defensa alega apremios e irregularidades en el procedimiento inicial.