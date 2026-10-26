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Murió Cyanide, el campeón mundial de League of Legends que hizo historia a los 16 años

Lauri Happonen, exjugador de Fnatic, tenía 31 años y había ganado el primer Mundial del videojuego en 2011.

CYANIDE. Lauri Happonen, exjugador de Fnatic, tenía 31 años y había ganado el primer Mundial del videojuego en 2011.
CYANIDE. Lauri Happonen, exjugador de Fnatic, tenía 31 años y había ganado el primer Mundial del videojuego en 2011. IMAGEN TOMADA DE TN
Por Redacción Sociedad Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Lauri 'Cyanide' Happonen, campeón mundial de League of Legends con Fnatic en 2011, falleció a los 31 años en Finlandia por causas no reveladas.
  • El jugador finlandés hizo historia a los 16 años como el campeón más joven del certamen y cosechó tres títulos europeos antes de dejar la escena profesional.
  • La comunidad global de los esports y su exequipo Fnatic despidieron con homenajes a una figura pionera cuyo récord de precocidad aún sigue vigente.
Resumen generado con IA

Lauri “Cyanide” Happonen, una de las figuras históricas de League of Legends, murió a los 31 años. El finlandés quedó en la historia de los esports al consagrarse campeón mundial en 2011 con Fnatic, cuando tenía apenas 16 años.

La noticia se conoció este lunes 26 de octubre y fue difundida por el sitio especializado GameDaily, que citó un informe del diario finlandés Ilta-Sanomat. Según esos reportes, el fallecimiento fue confirmado por la Agencia de Servicios Digitales y de Datos de Población de Finlandia. La causa de muerte no fue informada públicamente.

Aunque la noticia trascendió varios meses después, medios especializados indicaron que Happonen murió el 31 de julio. Poco antes, había participado en un partido de exhibición vinculado con la escena competitiva europea de League of Legends.

El campeón mundial más joven de League of Legends

Happonen integró el equipo de Fnatic que ganó el primer Campeonato Mundial de League of Legends, disputado en 2011. En la final, el conjunto europeo venció por 2-1 a against All authority (aAa), una organización francesa, y se quedó con el título.

Con apenas 16 años, Cyanide se convirtió en el jugador más joven en ganar un Mundial del videojuego, un récord que mantuvo desde entonces. Se desempeñaba como jungler, el rol encargado de recorrer la jungla del mapa, conseguir recursos y generar oportunidades para sus compañeros.

En 2018, durante una entrevista con Ilta-Sanomat, recordó el impacto que tuvo aquella conquista en su vida personal: “Todavía recuerdo la sensación cuando ganamos. No podía creer que la gente quisiera sacarse fotos conmigo y hablar. Siempre me había considerado un bicho raro y mi autoestima era bastante baja. ¡Fue entonces cuando realmente se disparó! En 2011, estaba viviendo un sueño”.

Durante sus cuatro años en Fnatic, también alcanzó las semifinales del Mundial de 2013 y ganó tres títulos de la liga europea entre 2013 y 2014.

Dejó la organización en 2015 y, después de continuar su recorrido competitivo, se alejó de la escena profesional. Durante varios años también realizó transmisiones en línea.

Las despedidas de la comunidad de esports

La muerte de Cyanide generó numerosos mensajes de despedida de antiguos compañeros, rivales y seguidores. Uno de los homenajes más sentidos fue el de Bora “YellOwStaR” Kim, quien compartió equipo con Happonen en Fnatic.

“Lauri fue mucho más que un compañero de equipo”, escribió. También lo recordó como una de las personas más amables y genuinas que había conocido.

YellOwStaR contó que ambos se habían reencontrado en el partido de exhibición de julio y destacó que Cyanide seguía lleno de sueños, planes y proyectos para el futuro.

Fnatic también expresó su pesar por la muerte del exjugador y destacó el legado que dejó durante sus cuatro años en la organización. La institución recordó especialmente su récord como el campeón mundial más joven de League of Legends.

Happonen es el segundo integrante de aquel equipo campeón de 2011 que muere. En abril de 2025 falleció Maciej “Shushei” Ratuszniak, otro de los jugadores que formaron parte de la primera conquista mundial de Fnatic.

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