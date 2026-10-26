Murió Cyanide, el campeón mundial de League of Legends que hizo historia a los 16 años

En 2018, durante una entrevista con Ilta-Sanomat, recordó el impacto que tuvo aquella conquista en su vida personal: “Todavía recuerdo la sensación cuando ganamos. No podía creer que la gente quisiera sacarse fotos conmigo y hablar. Siempre me había considerado un bicho raro y mi autoestima era bastante baja. ¡Fue entonces cuando realmente se disparó! En 2011, estaba viviendo un sueño”.