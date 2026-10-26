Balón de Oro 2026: ¿en qué puesto terminó Lionel Messi?

Lionel Messi terminó en el quinto puesto del ranking del Balón de Oro 2026. El capitán de la Selección argentina quedó por detrás de Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, quien fue elegido el mejor futbolista del mundo durante la ceremonia organizada por la revista France Football en Londres.
El delantero del Inter Miami, ganador de ocho Balones de Oro, volvió a integrar los primeros lugares de la clasificación, aunque esta vez no consiguió acercarse al primer puesto. Su última consagración había sido en 2023, después de conquistar el Mundial de Qatar con Argentina.
La clasificación dejó a Kane en lo más alto, seguido por Lamine Yamal, la joven figura de Barcelona que también recibió el Trofeo Kopa como mejor futbolista menor de 21 años. El tercer lugar quedó en manos de Mbappé, delantero del Real Madrid, mientras que Rodri, mediocampista del Manchester City, ocupó la cuarta posición.