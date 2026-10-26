Horror en Chaco: tres niños habían quedado al cuidado de su abuela, desaparecieron y los hallaron muertos

Según el parte policial, el padre de los hermanos Valdez había viajado a la ciudad de Las Breñas para visitar a un familiar enfermo y dejó a los tres niños al cuidado de su suegra. Cuando regresó a la vivienda, cerca de las 19.30, la mujer le informó que los menores habían salido del domicilio y que no sabía dónde estaban.