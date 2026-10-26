Horror en Chaco: tres niños habían quedado al cuidado de su abuela, desaparecieron y los hallaron muertos

Resumen para apurados
- Tres niños de 4 y 5 años fueron hallados muertos el domingo en una laguna de Corzuela, Chaco, tras extraviarse de su hogar mientras estaban al cuidado de su abuela.
- El padre denunció la ausencia al volver de un viaje. Testigos alertaron haberlos visto cerca del reservorio vallado, donde bomberos y policías encontraron los cuerpos.
- La Fiscalía N.° 3 de Charata ordenó autopsias y peritajes en cámaras de seguridad para determinar cómo ingresaron al predio y esclarecer las causas de los fallecimientos.
Tres niños de cuatro y cinco años fueron encontrados sin vida en una laguna de Corzuela, en la provincia de Chaco, luego de que sus familiares denunciaran que habían salido de su casa y desconocieran su paradero. El hallazgo se produjo el domingo por la noche, después de un operativo de búsqueda que movilizó a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y vecinos de la localidad.
Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de cinco años; Román Bautista Valdez, de cuatro, y su primo Josué Cáceres, también de cuatro. Los dos primeros eran hermanos.
Según el parte policial, el padre de los hermanos Valdez había viajado a la ciudad de Las Breñas para visitar a un familiar enfermo y dejó a los tres niños al cuidado de su suegra. Cuando regresó a la vivienda, cerca de las 19.30, la mujer le informó que los menores habían salido del domicilio y que no sabía dónde estaban.
El hombre intentó encontrarlos por sus propios medios, pero, al no obtener resultados, alertó a la Comisaría de Corzuela. La Policía activó entonces un operativo de rastrillaje en la zona.
Durante la búsqueda, varios testigos señalaron que habían visto a los niños cerca de una laguna ubicada en la intersección de las calles Lavalle y avenida Urquiza. Los equipos concentraron allí las tareas y, alrededor de las 22.30, con la intervención de Bomberos Voluntarios, encontraron los cuerpos en el interior del espejo de agua.
Cómo es el lugar
La fiscal Gabriela Rafart Anton, a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.° 3 de Charata, se trasladó al lugar junto con el ayudante fiscal y un perito del Gabinete Científico. Allí se realizaron las primeras pericias y, durante la madrugada, se tomaron declaraciones a familiares y vecinos.
En diálogo con Data Chaco, la funcionaria indicó que se estaban recibiendo testimonios de los familiares y aclaró que, en esta etapa, no se podía atribuir responsabilidad penal a ninguna persona.
Sobre el sitio donde fueron hallados los menores, explicó que se trata de un reservorio municipal cercado, destinado a la descarga de agua. También señaló que en su interior hay pozos que se forman por el propio efecto de esas descargas.
Una de las hipótesis que analiza la investigación es que los niños hayan ingresado por debajo de las barras del vallado. “Estamos hablando de niños pequeños, pero la laguna está toda resguardada y vallada e iluminada”, expresó Rafart Anton en declaraciones a Radio Sudamericana Chaco.
Las cámaras de seguridad, una de las claves
Como parte de las medidas dispuestas, la Fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Según precisó la fiscal, una de ellas apunta directamente hacia la laguna y habría registrado a los niños mientras jugaban en la zona.
Los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias, que permitirán determinar las causas de las muertes.
Hasta el momento, los testimonios reunidos no permitieron establecer cómo llegaron los menores al agua ni qué ocurrió antes de que fallecieran. La causa continúa en una etapa inicial y la Fiscalía de Investigación Penal N.° 3 de Charata busca reconstruir las últimas horas de los tres niños.