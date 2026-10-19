Buscan a Martina Sandoval, una adolescente de 15 años desaparecida en Resistencia

La pista de las redes sociales

En ese contexto, la progenitora pudo saber a través de una compañera con la que Sandoval se comunicaba vía Instagram que la adolescente estaba conociendo a un muchacho que viviría solo en la Chacra 111, en el barrio Villa Río Negro. La chica aportó un número telefónico y una cuenta de la mencionada red social que sería del joven, aunque la mamá señaló que desconocía otros datos personales. De acuerdo a la exposición policial, los intentos de comunicación telefónica no tuvieron respuesta.