Buscan a Martina Sandoval, una adolescente de 15 años desaparecida en Resistencia

Resumen para apurados
- La Justicia de Chaco busca a Martina Sandoval, de 15 años, desaparecida el viernes en Resistencia tras la denuncia radicada por su madre por la falta de contacto.
- La menor cerró sus redes sociales y habría afirmado que fue echada de su casa; investigan pistas que señalan que podría estar con un conocido en el barrio Villa Río Negro.
- La Fiscalía y la División de Búsqueda de Personas despliegan operativos para dar con su paradero y difundieron sus rasgos para solicitar la colaboración comunitaria.
La Fiscalía General de Chaco inició el rastreo de una joven de 15 años quien habría desaparecido el viernes pasado en Resistencia. Su madre fue quien realizó la denuncia, afirmando que no conoce el paradero de su hija desde el 16 de octubre de 2026 alrededor de las 21. El organismo judicial en turno dispuso activar el protocolo de localización y la intervención de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Una adolescente identificada como Martina Antonella Sandoval fue reportada como desaparecida este domingo. Su madre denunció ayer en la Comisaría Sexta Metropolitana e indicó que perdió contacto con la menor el viernes, luego de entablar diálogo con ella por medio de una allegada, quien expresó que Martina había sido “echada de la casa”.
La denuncia de la madre
Según consta en la presentación judicial, la última vez que la vio, Martina vestía un short de jean corto y un body negro. La chica mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura robusta, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello largo de color negro. Entre sus características particulares, posee tres tatuajes: uno en el antebrazo izquierdo con la inscripción "Benjamín" y otros dos en la costilla derecha. Además, usa anteojos y tiene un aro en el lado derecho de la nariz.
La denunciante indicó en su relato que, cuando advirtió la ausencia de su hija, comenzó a ubicarla por zonas aledañas aunque sin resultados. También se contactó con amigas de la menor para intentar establecer dónde podría encontrarse.
La pista de las redes sociales
En ese contexto, la progenitora pudo saber a través de una compañera con la que Sandoval se comunicaba vía Instagram que la adolescente estaba conociendo a un muchacho que viviría solo en la Chacra 111, en el barrio Villa Río Negro. La chica aportó un número telefónico y una cuenta de la mencionada red social que sería del joven, aunque la mamá señaló que desconocía otros datos personales. De acuerdo a la exposición policial, los intentos de comunicación telefónica no tuvieron respuesta.
En su declaración, la mujer también indicó que mantenía contacto con su hija a través de una allegada, con quien Martina se comunicaba por Instagram. Según consignó el medio local Diario Chaco, esa vía de comunicación se mantuvo hasta este sábado, cerca de las 20, cuando la amiga le avisó que la adolescente había cerrado todas sus cuentas.
Operativo en marcha
Además, Martina le habría transmitido a su entorno que su madre la había echado y que no regresarían al domicilio. Ante la falta de información sobre su paradero, la mamá de la menor solicitó la localización de su hija y autorizó la difusión de su fotografía.
Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía Penal en turno dispuso iniciar las actuaciones correspondientes y activar el protocolo de búsqueda.