El drama de Marcela Coronel: denunció que su madre sufrió maltrato por parte de una cuidadora

Resumen para apurados
- La periodista Marcela Coronel denunció este viernes que su madre de 100 años fue agredida física y verbalmente por su cuidadora en su casa, quien terminó detenida por la Policía.
- Los maltratos fueron descubiertos mediante cámaras de seguridad hogareñas. La acusada llevaba dos años en el empleo y ya presentaba llamados de atención previos.
- El hecho expone la vulnerabilidad de ancianos con demencia al cuidado de terceros y reabre el debate sobre el control y la impunidad en casos de maltrato geriátrico.
La periodista Marcela Coronel denunció este viernes que su madre, Berta, era víctima de agresiones físicas y verbales por parte de una cuidadora. seguridad instaladas en la casa. Las agresiones quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la vivienda y derivaron en la detención de la mujer.
Durante la emisión de "Primicias YA" (América), la emisión conducida por Marina Calabró y Luis Ventura, la panelista contó cómo se enteraron de lo que ocurría y explicó por qué decidió hacer pública la denuncia.
El descubrimiento se produjo cuando la hermana de Coronel, que habitualmente revisa las cámaras instaladas en distintos ambientes de la casa, encontró las grabaciones y comenzó a compartirlas en el chat familiar. “Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, relató la periodista.
En uno de los registros se escucha a la cuidadora, identificada como Norma Noeimí Sandin, gritarle a Berta mientras la agrede: “Siempre haciendo cagadas, nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos”.
Coronel explicó que su madre se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. “Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, afirmó.
La cuidadora llevaba aproximadamente dos años trabajando con la familia. Según contó la panelista, antes habían existido algunas señales que les llamaron la atención, como malas contestaciones y reacciones de fastidio ante situaciones insignificantes. Sin embargo, aclaró que esos comportamientos se dirigían hacia los familiares y no hacia Berta, con quien la mujer actuaba de otra manera cuando la observaban.
Incluso, la médica de su madre le había advertido poco tiempo antes: “Esta mujer que está cuidando a tu mamá no me gusta, síganle el paso, es border”.
La denuncia y la detención de la cuidadora
Después de recibir los videos, la familia consultó con abogados durante la noche. Coronel contó que no pudo dormir al saber que la mujer continuaba al cuidado de su madre, aunque decidieron esperar hasta la mañana para intervenir, con el objetivo de evitar que Berta se alterara.
Al día siguiente, uno de sus sobrinos se presentó en la comisaría con las grabaciones. Según relató la periodista, cuando los efectivos vieron el material, decidieron dirigirse de inmediato al domicilio. Seis policías participaron del procedimiento que terminó con la detención de Sandin.
La reacción de la cuidadora al momento del arresto también sorprendió a los integrantes del programa. Según contó Coronel, la mujer dijo: “Si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría”.
“Son hasta difíciles de describir”, había advertido Calabró al presentar las imágenes. La conductora también expresó su preocupación por la posibilidad de que la acusada recupere la libertad sin que se esclarezca lo ocurrido.
Coronel, por su parte, explicó que decidió hablar públicamente porque considera que su experiencia puede reflejar la de muchas otras familias que deben confiar el cuidado de sus padres a terceros.
“Sentí que lo que me estaba pasando a mí le pasa a muchísima gente”, sostuvo. Y agregó: “Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien, porque si hay alguien que tiene voz, somos nosotros, que estamos en los medios”.
La periodista puso así el foco en la vulnerabilidad de las personas mayores que necesitan asistencia y no siempre pueden denunciar las agresiones que sufren. Calabró cerró con una advertencia sobre la importancia de que estos casos no queden impunes: el riesgo, señaló, es que la agresora “entre por una puerta y salga por la otra”. “Eso es lo que no nos podemos permitir”, finalizó.