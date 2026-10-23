El drama de Marcela Coronel: denunció que su madre sufrió maltrato por parte de una cuidadora

La cuidadora llevaba aproximadamente dos años trabajando con la familia. Según contó la panelista, antes habían existido algunas señales que les llamaron la atención, como malas contestaciones y reacciones de fastidio ante situaciones insignificantes. Sin embargo, aclaró que esos comportamientos se dirigían hacia los familiares y no hacia Berta, con quien la mujer actuaba de otra manera cuando la observaban.