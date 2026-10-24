Tras 36 horas de lluvias en Tucumán, monitorean los ríos y refuerzan los controles en Leales
Tras 36 horas de precipitaciones, el Comité de Emergencias provincial informó que no se registran situaciones críticas en las zonas relevadas. En el sur se detectó un leve aumento de los caudales y se realizarán controles preventivos en Leales.
Resumen para apurados
- Tras 36 horas de lluvias en Tucumán, el Comité de Emergencias constató que los ríos mantienen caudales normales y no hay riesgo inminente de desbordes.
- Defensa Civil y la Policía registraron un leve aumento de caudal en el sur provincial y reforzaron los controles preventivos en la zona de Leales.
- El monitoreo continuará ante los pronósticos de lluvia para actuar a tiempo y evitar anegamientos que pongan en riesgo a las poblaciones ribereñas.
Los ríos y canales de Tucumán mantienen niveles dentro de parámetros normales después de las últimas 36 horas de lluvias. Según un relevamiento del Comité de Emergencias de la provincia, no se reportaron situaciones de emergencia ni riesgos inminentes de desborde en las jurisdicciones consultadas.
El informe, elaborado a partir de datos aportados por las Unidades Regionales de la Policía y Defensa Civil, indicó que los cursos de agua no presentan, por el momento, condiciones que representen un peligro inmediato para la población.
Sin embargo, las autoridades señalaron un leve incremento de los caudales en el sur de la provincia y anunciaron un relevamiento preventivo en la zona de Leales, en el este tucumano, para verificar el estado de los ríos tras las precipitaciones.
Cómo están los ríos de Tucumán después de las lluvias
De acuerdo con el reporte oficial, las cuatro unidades regionales consultadas informaron que los cursos de agua de sus respectivas jurisdicciones se mantienen sin novedades de gravedad.
La Unidad Regional Norte comunicó que los caudales permanecen dentro de los parámetros habituales, sin situaciones de riesgo reportadas. En tanto, la Unidad Regional Oeste tampoco registró inconvenientes ni indicios de posibles desbordes.
En el este provincial, las autoridades informaron que no se detectaron novedades relevantes, aunque se dispuso realizar controles preventivos en Leales para contar con información actualizada sobre las condiciones de los cursos de agua.
Monitorean el aumento del caudal en el sur de Tucumán
La principal novedad del relevamiento se registró en la jurisdicción de la Unidad Regional Sur, donde se detectó un leve incremento de los caudales habituales.
Según el informe, esta variación no representa actualmente un peligro de desborde. No obstante, el seguimiento de los niveles de los ríos forma parte de las tareas de prevención ante la continuidad de las lluvias y la posibilidad de que se produzcan cambios en las condiciones hidrológicas.
El Comité de Emergencias mantiene el monitoreo de las zonas relevadas para detectar posibles complicaciones y coordinar las intervenciones necesarias si la situación cambia.
Por el momento, el balance oficial es favorable: pese a las precipitaciones registradas durante las últimas 36 horas, no se informaron emergencias vinculadas con desbordes de ríos o canales en las jurisdicciones consultadas.