Por qué el modelo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres es único en el país

Puente entre la ciencia y la empresa

Salas resaltó el rol de la institución como articuladora entre la ciencia y el sector productivo. Sostuvo que la Eeaoc funciona como un "puente" donde "los productores nos acercan sus problemas y nosotros respondemos con soluciones basadas en evidencia". Estas soluciones van desde el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes hasta mejoras en el manejo de suelos y la sanidad. "Esa es la clave del modelo tucumano: investigación aplicada al servicio directo del campo", subrayó.