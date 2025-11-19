Por qué el modelo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres es único en el país

El director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Hernán Salas, puso en valor el modelo de gestión de la institución, al que calificó como "única en el país por su modelo público-privado".
Salas explicó en Encuentros LA GACETA que la Eeaoc fue creada en 1909 a partir de un proyecto de Alfredo Guzmán y que su independencia operativa se debe a su fuente de financiación. La Estación se sostiene gracias a una tasa que se aplica sobre las principales producciones de Tucumán, y los fondos resultantes son administrados por la propia institución. "Eso nos da independencia y capacidad de acción", aseguró el director técnico.
La estructura de la Eeaoc integra directamente a los sectores productivos que la financian: el directorio está formado por representantes de las industrias azucarera, citrícola, ganadera, tabacalera y hortícola. Salas detalló que los cargos del directorio son honoríficos, pero de gran responsabilidad, mientras que los equipos técnicos se encargan de ejecutar la investigación aplicada y acompañar al productor.
Salas subrayó que el trabajo de la Estación supera los límites provinciales. Si bien Tucumán es el "corazón del NOA agroindustrial", el conocimiento y los avances técnicos que se generan llegan a las provincias vecinas como Salta, Jujuy, Catamarca y el norte de Santiago del Estero. "Cada avance técnico se traduce en productividad regional, en más empleo y en exportaciones de mayor valor agregado", afirmó.
Puente entre la ciencia y la empresa
Salas resaltó el rol de la institución como articuladora entre la ciencia y el sector productivo. Sostuvo que la Eeaoc funciona como un "puente" donde "los productores nos acercan sus problemas y nosotros respondemos con soluciones basadas en evidencia". Estas soluciones van desde el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes hasta mejoras en el manejo de suelos y la sanidad. "Esa es la clave del modelo tucumano: investigación aplicada al servicio directo del campo", subrayó.
En cuanto al presente productivo, Salas destacó que Tucumán está atravesando una buena campaña. Mencionó que la zafra azucarera cerró con "muy buenos niveles de molienda y eficiencia" y que la campaña citrícola fue sólida, con cerca de 1,5 millones de toneladas producidas, de las cuales 200.000 fueron destinadas a la exportación. Lo más alentador, según el director, es la mejora en los precios internacionales del jugo.