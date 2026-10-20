Liga Tucumana: Darío Zamoratte recibió el respaldo del Consejo Federal y convocará a los clubes
Javier Treuque lo presentó como el dirigente para conducir la entidad tras la suspensión de las autoridades anteriores. Con la sede cerrada y la actividad administrativa paralizada, se reunirá con los presidentes de las instituciones para acordar una salida institucional.
Resumen para apurados
- Darío Zamoratte asumió la conducción de la Liga Tucumana de Fútbol con aval de la AFA y el Consejo Federal, con el fin de normalizar la entidad tras una sanción disciplinaria.
- El nombramiento responde a la suspensión por 90 días de la directiva anterior impuesta por el Consejo Federal, lo que provocó el cierre de la sede y parálisis administrativa.
- Zamoratte convocará a los presidentes de los clubes afiliados para consensuar la reapertura de la sede, reactivar las áreas operativas y normalizar los torneos oficiales.
Darío Zamoratte quedó al frente de la conducción de la Liga Tucumana de Fútbol tras recibir el respaldo formal de las máximas autoridades del Consejo Federal y de la AFA, en el marco de la Jornada Institucional de Dirigentes de la Región Norte desarrollada en el Hotel Carlos V. El dirigente asumirá la conducción provisoria de la entidad provincial con el objetivo de regularizar el funcionamiento institucional tras la intervención disciplinaria resuelta a nivel nacional.
“Confiamos en Darío, tiene todo nuestro apoyo”, afirmó Javier Treuque, vicepresidente de la AFA y secretario del Consejo Federal, al presentarlo ante los integrantes del Comité Ejecutivo del organismo y los presidentes de las ligas del NOA. Tras el encuentro, Zamoratte señaló que las prioridades inmediatas serán recuperar la credibilidad y la transparencia en el manejo cotidiano de la entidad, contando de antemano con el acompañamiento de un bloque de clubes, entre ellos San Martín a través del apoyo expresado por su presidente Oscar Mirkin.
La designación se produce en medio de la parálisis total de la sede liguista, cuyas puertas permanecen cerradas desde hace varios días a raíz de la resolución del Consejo Federal que suspendió por 90 días a la mesa directiva anterior. La interrupción de las actividades administrativas generó incertidumbre entre los delegados respecto a la programación de los torneos locales, la designación de árbitros y la validez formal de los trámites reglamentarios.
Ante este panorama, Zamoratte convocará en los próximos días a una reunión en la sede de la Liga con los presidentes de todos los clubes afiliados. El encuentro permitirá evaluar la postura de cada institución, escuchar los reclamos de los distintos sectores y definir un esquema de trabajo conjunto para reabrir el edificio, reactivar las áreas operativas y normalizar la competencia oficial.