Liga Tucumana: Darío Zamoratte recibió el respaldo del Consejo Federal y convocará a los clubes

“Confiamos en Darío, tiene todo nuestro apoyo”, afirmó Javier Treuque, vicepresidente de la AFA y secretario del Consejo Federal, al presentarlo ante los integrantes del Comité Ejecutivo del organismo y los presidentes de las ligas del NOA. Tras el encuentro, Zamoratte señaló que las prioridades inmediatas serán recuperar la credibilidad y la transparencia en el manejo cotidiano de la entidad, contando de antemano con el acompañamiento de un bloque de clubes, entre ellos San Martín a través del apoyo expresado por su presidente Oscar Mirkin.