Balón de Oro 2026: Bukayo Saka ganó el Premio Sócrates por su compromiso social

Resumen para apurados
- Bukayo Saka recibió el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro 2026 en Londres, reconocido por su compromiso social y sus iniciativas solidarias fuera de las canchas.
- El galardón de France Football homenajea al ídolo brasileño Sócrates y distingue las labores humanitarias y cívicas, a diferencia de los premios al rendimiento deportivo.
- La distinción consolida la influencia de Saka como referente social global y refuerza la visibilidad de los futbolistas que impulsan cambios positivos más allá del deporte.
Bukayo Saka fue uno de los protagonistas de la ceremonia del Balón de Oro 2026. El delantero inglés del Arsenal recibió el Premio Sócrates, una distinción que reconoce a los futbolistas que desarrollan iniciativas solidarias y utilizan su influencia para generar un impacto positivo fuera de las canchas.
El reconocimiento fue entregado durante la gala organizada por la revista France Football en el London Palladium Theatre, en Londres, donde se reunieron algunas de las principales figuras del fútbol internacional.
A diferencia de los premios que distinguen el rendimiento deportivo, el Premio Sócrates pone el foco en el compromiso social de los protagonistas. La distinción lleva el nombre del histórico futbolista brasileño, recordado tanto por su trayectoria deportiva como por su participación en iniciativas vinculadas con la democracia y los derechos ciudadanos.
En esta edición, Saka fue el elegido para recibir el galardón, sumando un reconocimiento diferente a los obtenidos por sus actuaciones con el Arsenal y la selección inglesa.
De esta manera, el futbolista tuvo su momento destacado en una ceremonia que también buscó reconocer el papel social de los deportistas más allá de los resultados.