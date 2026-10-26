Restringen el paso peatonal frente a la Biblioteca Alberdi por el riesgo de desprendimientos

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán restringió hoy el paso peatonal en 9 de Julio 162 ante el riesgo de desprendimientos en la fachada de la Biblioteca Alberdi.
- Catastro detectó grietas activas de hasta 20 mm y fallas estructurales en el edificio, el cual acumulaba reiteradas clausuras e infracciones por falta de mantenimiento.
- El vallado se mantendrá hasta que los propietarios hagan las reparaciones. Evalúan colocar andamios y un techo protector para rehabilitar el tránsito con seguridad.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán restringió preventivamente la circulación peatonal en calle 9 de Julio 162, donde funciona el Centro Cultural Biblioteca Alberdi y Teatro de la Paz, debido al mal estado de la fachada del edificio y al riesgo que representa para quienes transitan por la zona.
La medida se adoptó a partir de un informe técnico de la Dirección de Catastro y Edificaciones, que identificó daños estructurales y la posibilidad de que se desprendan fragmentos de revoque, molduras de la cornisa y partes del parapeto superior hacia la vereda.
Según la inspección municipal, la grieta principal se encuentra directamente sobre la línea de circulación peatonal. El vallado permanecerá hasta que los responsables del inmueble realicen las intervenciones necesarias para restablecer condiciones adecuadas de seguridad.
En los próximos días, y de acuerdo con el avance de eventuales trabajos de reparación a cargo del propietario, se evaluará la instalación de un sistema de andamiaje tubular con bandeja de protección y techo de chapa o madera sobre la zona de paso, para contener posibles desprendimientos de la fachada y de la cornisa superior.
Qué daños detectaron en la fachada
El informe técnico identificó una grieta vertical principal en el sector de la esquina norte del edificio. La fisura comienza en el parapeto y la cornisa superior, atraviesa la moldura y desciende por toda la pared hasta el zócalo. Tiene un ancho de entre 10 y 20 milímetros, bordes irregulares y desprendimientos de revoque.
Los inspectores también advirtieron que la grieta había sido reparada de manera precaria con mortero cementicio. Sin embargo, el material volvió a fisurarse y se abrió nuevamente, lo que evidencia que se trata de una lesión activa y con movimiento.
A esto se suman fisuras diagonales en el sector central de la fachada, sobre y entre las ventanas, donde también se observan reparaciones anteriores que volvieron a abrirse.
La evaluación detectó, además, vegetación crecida en la cornisa y el parapeto superior, humedad descendente, manchas oscuras y faltantes de piezas ornamentales y balaustres. Estas condiciones aumentan el peso de los elementos, favorecen las filtraciones y elevan el riesgo de desprendimientos.
En el muro lateral, sobre el sector lindero, el revoque está totalmente deteriorado, con ladrillos a la vista y múltiples fisuras ramificadas.
Los antecedentes de las inspecciones municipales
La Dirección de Catastro y Edificaciones realizó distintos relevamientos y actuaciones sobre el inmueble debido al incumplimiento de los requerimientos vinculados con el estado de la fachada.
El 5 de diciembre de 2024 se efectuó un relevamiento fotográfico y una inspección técnica ocular. En esa oportunidad, se colocó una nueva faja de clausura preventiva.
El 18 de febrero de 2025, durante el Operativo Fachadas 2024, se identificó la Notificación N.º 833331. En las observaciones quedó registrada la colocación de cuatro fajas de clausura.
Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025 se formalizó la Notificación N.º 84474 por el mal estado de conservación de la fachada. El 18 de septiembre de ese año se labró el acta de infracción N.º 341291 por el incumplimiento de los requerimientos establecidos en esa notificación.
La última actuación corresponde al 20 de octubre de 2026, cuando el ingeniero Justin Sánchez, agente de la Dirección de Catastro, elaboró un informe técnico de inspección. El documento describe las patologías edilicias detectadas, evalúa el riesgo para la vía pública y establece las recomendaciones que deberá ejecutar el propietario.
Según informó el Municipio, el informe ya fue notificado al actual ocupante de las instalaciones. Mientras tanto, la restricción peatonal se mantendrá como medida preventiva para proteger a quienes circulan por el lugar.