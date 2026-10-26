Docentes municipales se capacitan en el uso de SMT EstudIA, nueva plataforma educativa basada en inteligencia artificial

La funcionaria enfatizó que el objetivo central es que los docentes puedan apropiarse de la herramienta "de manera crítica y creativa", promoviendo la producción de saberes y prácticas adaptadas al aula: "Estamos convencidos de que la mediación tecnológica no supera la mediación pedagógica ni la mediación vincular del docente con el estudiante. Esta es una herramienta que viene a potenciar el trabajo docente y a contribuir a mejores aprendizajes. Los chicos han nacido en estos entornos digitales; el desafío está en darles un encuadre de trabajo para que utilicen la tecnología de manera honesta, transparente y rigurosa", agregó Amate Pérez.