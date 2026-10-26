Docentes municipales se capacitan en el uso de SMT EstudIA, nueva plataforma educativa basada en inteligencia artificial
En el marco del programa "Ser Docente", educadores de las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni participaron de un encuentro de formación para la incorporación de esta herramienta digital. La plataforma busca potenciar la labor pedagógica, personalizar la enseñanza y acompañar la trayectoria escolar de docentes y estudiantes.
Resumen para apurados
- Docentes de San Miguel de Tucumán se capacitaron en SMT EstudIA, plataforma municipal con IA, para optimizar la enseñanza y acompañar las trayectorias en escuelas secundarias.
- La iniciativa del programa Ser Docente emplea un software propio que automatiza planificaciones y genera alertas, garantizando la privacidad y soberanía de los datos escolares.
- El programa continuará el próximo año para alcanzar a más de 800 estudiantes, posicionando al municipio como pionero nacional en educación pública con inteligencia artificial.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un nuevo paso en la implementación de SMT EstudIA, la plataforma pública pionera en el país que incorpora inteligencia artificial en las escuelas municipales. En esta oportunidad, docentes de nivel secundario de los establecimientos Alfonsina Storni y Gabriela Mistral participaron de una jornada de capacitación desarrollada en el Jardín Querubines, Colombia 3103.
La actividad se enmarca en el programa de formación continua "Ser Docente", impulsado por la Intendente Rossana Chahla. Durante la jornada, los educadores tomaron contacto con las funcionalidades de la plataforma, que no solo funciona como un repositorio de documentos e información, sino que ofrece herramientas para producir contenidos, planificar clases de forma automatizada, generar actividades interactivas y realizar un seguimiento integral del alumnado.
SMT EstudIA fue presentada por la jefa municipal a principios de octubre y fue concebida como una plataforma integral con perfiles de acceso específicos para docentes, equipos directivos, estudiantes y familias, conectando todos los datos de la comunidad educativa en un único entorno digital seguro.
Mediación pedagógica y uso responsable de la tecnología
La directora de Educación municipal, Isabel Amate Pérez, destacó el impacto pedagógico de esta capacitación y reafirmó el compromiso del Municipio con la formación docente continua. "Hoy empieza este camino de capacitación a docentes que va a continuar a lo largo de este año y el próximo. Esta herramienta va a llegar a más de 800 estudiantes que forman parte de la educación secundaria de nuestro municipio”.
La funcionaria enfatizó que el objetivo central es que los docentes puedan apropiarse de la herramienta "de manera crítica y creativa", promoviendo la producción de saberes y prácticas adaptadas al aula: "Estamos convencidos de que la mediación tecnológica no supera la mediación pedagógica ni la mediación vincular del docente con el estudiante. Esta es una herramienta que viene a potenciar el trabajo docente y a contribuir a mejores aprendizajes. Los chicos han nacido en estos entornos digitales; el desafío está en darles un encuadre de trabajo para que utilicen la tecnología de manera honesta, transparente y rigurosa", agregó Amate Pérez.
Por su parte, el director de Inteligencia Artificial municipal, Marco Rossi, estuvo a cargo de la capacitación y detalló los aspectos técnicos e innovadores del desarrollo, destacando que se trata de software propio diseñado por y para el Municipio: "Esta no es una capacitación vacía, sino una herramienta pedagógica trabajada articuladamente entre la Dirección de Educación y la Dirección de Inteligencia Artificial, dependiente de la Secretaría de Innovación Tecnológica. Estamos tomando un primer contacto con los docentes, que son el núcleo pedagógico de la herramienta, para mostrarles cómo podemos generar planificaciones automatizadas, gamificación para que los chicos aprendan jugando, y alertas tempranas académicas o emocionales".
El funcionario subrayó la importancia de utilizar plataformas desarrolladas a nivel local por sobre aplicaciones generalistas externas, lo que garantiza la soberanía y seguridad de los datos: "El dato que ingresa a la escuela se procesa dentro de la escuela y no genera esa peligrosidad de usar cualquier herramienta generalista por fuera. Buscamos personalizar la experiencia de los estudiantes y los docentes: que puedan seguir cómo se sienten emocionalmente, trabajar con materiales dinámicos, clases en vivo y juegos interactivos donde la propia IA los guíe", explicó Rossi.
Finalmente, Rossi recordó la premisa establecida por la intendente Rossana Chahla: "Como nos pide nuestra intendenta, la idea es siempre innovar con propósito. Si a los profesionales nos cuesta el cambio tecnológico, imaginemos a nuestros jóvenes. Esta herramienta amplifica nuestras posibilidades y nos posiciona como un municipio innovador que cuida el presente y el futuro de sus estudiantes", concluyó.