Pleno del taekwondo tucumano en el Panamericano: “Absolutamente todos hicimos podio”

Resumen para apurados
- Cuatro taekwondistas tucumanos hicieron podio en todas sus pruebas y consagraron campeón a Argentina en el Panamericano ITF disputado en Barranquilla, Colombia.
- Agostina y Enrique Romero, Karla Castro y Augusto Valiente sumaron oros y platas en lucha y formas, ratificando la fuerza histórica de Tucumán en la disciplina internacional.
- El título continental posiciona al equipo hacia el Mundial de Bulgaria en octubre, cita ecuménica que marcará la despedida competitiva del experimentado Enrique Romero.
Con una comitiva de cuatro competidores, el taekwondo tucumano completó una destacada participación en el Panamericano de la ITF disputado en Barranquilla, Colombia, certamen en el que todos sus integrantes alcanzaron el podio en sus respectivas modalidades y conformaron la base del seleccionado argentino que se consagró campeón continental por equipos. Mientras esperaba el vuelo que lo llevaría hacia Panamá, para luego regresar a la provincia, Enrique Romero dialogó con LA GACETA y realizó su balance: “Estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Éramos una delegación de cinco tucumanos; parecíamos pocos, pero terminamos teniendo una enorme participación en la selección argentina. Absolutamente todos los tucumanos hicieron podio”.
Una gran cosecha
En la rama femenina, Agostina Romero se consagró campeona en lucha hasta 62 kilos, además de obtener la medalla de oro en formas y en lucha por equipos. A su vez, Karla Castro logró el subcampeonato en formas y en lucha individual hasta 50 kilos, junto con el título en lucha y formas por equipos. En tanto, en la competencia masculina, Augusto Valiente obtuvo el título en formas individual, fue tercero en lucha de más de 90 kilos y ganó el oro por equipos en lucha, mientras que Enrique Romero se impuso en lucha individual de más de 90 kilos y por equipos.
Sobre la jerarquía de la competencia y el rendimiento de sus compañeros, Romero señaló: “Coronarse en una competencia continental no es poca cosa. El Mundial es lo máximo para nosotros, pero este torneo representa la segunda línea, y durante dos años todos nosotros vamos a ostentar este título”. Y añadió: “Agostina ya integra la selección nacional desde 2019; ha logrado mantenerse y tiene muchísima experiencia. En un torneo así vale el temple de pelear de visitante contra rivales de Colombia o contra las puertorriqueñas, que tenían mucha hinchada. Si clasifica a Bulgaria, será su quinto mundial. Karla Castro venía de luchar en el Mundial de Italia; aunque perdió, hizo una final excelente. Y lo de Augusto Valiente al ganar en Formas de 5.° Dan no es menor: la forma es sumamente técnica, muy vistosa, y a veces más difícil de ganar que la lucha misma”.
El peso de la ITF
La continuidad en los resultados internacionales se apoya en el trabajo que la Federación Internacional de Taekwondo (ITF) desarrolla a nivel local. “En nuestra provincia, el taekwondo debe ser, detrás del fútbol y el rugby, de los deportes más practicados”, explicó Romero, quien además destacó el dominio regional: “Tucumán y Santiago del Estero vienen mostrando un nivel altísimo. Desde 2003 en adelante viajamos continuamente a los mundiales. Nuestro seleccionado es campeón nacional casi todos los años”.
En ese sentido, remarcó el rol del dirigente Adolfo Villanueva (9.° Dan) en la organización del torneo: “Para nosotros es primordial el Gran Maestro Villanueva, que es tucumano y se desempeña como vicepresidente mundial de la ITF. Es un cargo dirigencial importantísimo, y por eso nuestra disciplina crece y se difunde tanto acá. Él fiscalizó y organizó este campeonato; todos nosotros dependemos de su conducción”.
Camino al retiro
El viaje a Barranquilla incluyó además un rol técnico particular: Enrique Romero (hijo), clasificado al certamen ecuménico, debió desempeñarse como coach tras sufrir una lesión de rodilla: “Él se rompió los ligamentos de la rodilla justo antes de viajar. Ya estaba clasificado para Bulgaria, pero no podía competir, así que vino como coach. Estuvo acompañando en los momentos difíciles, llevando el agua, marcando la estrategia y la lectura del tablero. Mis dos hijos enseñan y dan clases; el taekwondo es su trabajo y su pasión”.
Para el experimentado deportista, el certamen marcó la antesala de su graduación como Maestro (7.° Dan) y su posterior retiro: “Hago taekwondo desde los 6 años. Con 42, seguir mostrando vigencia frente a chicos de 18 a 34 años fue algo muy importante para mí. Como soy el más veterano del grupo, el grupo dejó que yo me traiga la copa de selecciones para Tucumán”. Su despedida competitiva ya está programada: “El Mundial de Plovdiv en Bulgaria, en octubre, será el último torneo de mi carrera”.
Más allá de los podios y las felicitaciones, detrás de cada conquista internacional existe un esfuerzo que excede a lo deportivo. “Es muy difícil conseguir estos títulos, sobre todo por los lugares en los que se realizan los torneos y porque nos toca viajar por cuenta de cada uno. Si bien siempre tenemos ayuda y de una manera u otra los sponsors aparecen, para nosotros viajar sigue siendo difícil”, confiesa Romero.
Con las valijas cargadas y el pasaje a casa en mano, las medallas doradas y el trofeo continental ya tienen un espacio reservado en el hogar de los Romero. “Ya hay medallas por todos lados en la casa”, dice Enrique entre risas antes de abordar el avión. No será la única vitrina con nuevos trofeos; en las últimas décadas, cada vez que el taekwondo tucumano sale al mundo, regresa con la gloria a cuestas.