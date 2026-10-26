Pleno del taekwondo tucumano en el Panamericano: “Absolutamente todos hicimos podio”

Sobre la jerarquía de la competencia y el rendimiento de sus compañeros, Romero señaló: “Coronarse en una competencia continental no es poca cosa. El Mundial es lo máximo para nosotros, pero este torneo representa la segunda línea, y durante dos años todos nosotros vamos a ostentar este título”. Y añadió: “Agostina ya integra la selección nacional desde 2019; ha logrado mantenerse y tiene muchísima experiencia. En un torneo así vale el temple de pelear de visitante contra rivales de Colombia o contra las puertorriqueñas, que tenían mucha hinchada. Si clasifica a Bulgaria, será su quinto mundial. Karla Castro venía de luchar en el Mundial de Italia; aunque perdió, hizo una final excelente. Y lo de Augusto Valiente al ganar en Formas de 5.° Dan no es menor: la forma es sumamente técnica, muy vistosa, y a veces más difícil de ganar que la lucha misma”.