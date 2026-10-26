Joaquín Cisneros se consagró campeón sudamericano de tiro: “Disparé con el corazón y se logró”
El tucumano conquistó la medalla de oro en Foso Olímpico, en Buenos Aires, y superó a competidores de distintos países. Ahora se prepara para afrontar nuevos desafíos internacionales en Brasil y Perú, con la mira puesta en las competencias clasificatorias para los Juegos Panamericanos y Olímpicos.
Resumen para apurados
- El tucumano Joaquín Cisneros ganó la medalla de oro en el Sudamericano de Foso Olímpico en Buenos Aires, tras superar a tiradores de la región en la definición.
- Pese al clima adverso de viento y lluvia, Cisneros acertó 113 de 125 platos y sumó además una destacada consagración en la competencia por equipos para la Argentina.
- El atleta competirá en el Mundial de tiro en Brasil y en el torneo CAT de Lima, certamen clave para clasificar a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos.
Joaquín Cisneros hizo realidad el sueño sudamericano: “Disparé con el corazón y se logró”. El tucumano se consagró campeón sudamericano individual en el Tiro Federal Argentino, en la especialidad de Foso Olímpico, en Buenos Aires, y también celebró el título por equipos junto a Pedro Núñez de Arco y Federico Martín. Tras superar una competencia exigente, marcada por el viento y la lluvia, ya se prepara para afrontar dos importantes desafíos internacionales: el Mundial de tiro a la hélice en Brasil y el CAT en Lima, Perú, donde estarán en juego las primeras plazas para los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.
“Mi papá siempre me dice que hay que tirar con el corazón, y se logró”, dijo. Con esa expresión, Cisneros resumió la emoción de una conquista que quedará entre los momentos más importantes de su carrera deportiva. El tirador argentino se consagró en el mismo escenario en el 2023 en la categoría seniors, ahora en primera y coronó una destacada actuación donde demostró su capacidad para competir bajo presión y alcanzar los objetivos que se había propuesto antes de comenzar el mismo. Una actuación que tuvo como premio la medalla dorada y que reafirmó el protagonismo de los representantes nacionales frente a competidores de distintos países del continente.
“Estoy muy contento con el resultado. Vine a buscar la medalla y lo conseguí”, contó.
El campeonato que reunió a 60 tiradores. Entre los participantes hubo representantes de Brasil, Perú, Chile y Uruguay, lo que le dio al certamen un importante nivel de competencia y exigió a los deportistas mantener la concentración en cada presentación.
Cisneros logró ubicarse segundo en la clasificación general, con 113 aciertos sobre 125 platos. Aunque consideró que el registro estuvo por debajo de sus expectativas, su desempeño le permitió mantenerse entre los principales protagonistas y luego alcanzar el primer puesto en la definición individual.
“Fue un torneo muy complicado para todos, con complicaciones por el clima, mucho viento y lluvia. Pero salió todo bien y me quedo muy contento”, explicó el campeón.
En ese escenario, Cisneros consiguió el resultado que había ido a buscar. Su consagración individual fue el punto más alto de una actuación que también tuvo una recompensa colectiva y que permitió a la delegación argentina festejar por partida doble.
Podio
La clasificación final individual tuvo a Joaquín Cisneros en lo más alto. El argentino fue seguido por el peruano Francisco Boza, mientras que el también representante nacional Nicolás Clady completó el podio. El chileno Cristóbal Valenzuela terminó en el cuarto puesto y el tucumano Fernando Vidal Sanz finalizó quinto en la clasificación general informada.
Además, formó parte de un equipo que alcanzó el subcampeonato en la clasificación por equipos con Barboza y Clady.
Cisneros ya prepara las valijas para viajar a Brasil, donde participará en un mundial de tiro a la hélice entre el viernes y el 10 de noviembre, y Joaquín afrontará el desafío junto a su papá. Será una nueva oportunidad para competir. (Producción periodística: Carlos Oardi)