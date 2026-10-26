Joaquín Cisneros se consagró campeón sudamericano de tiro: “Disparé con el corazón y se logró”

“Mi papá siempre me dice que hay que tirar con el corazón, y se logró”, dijo. Con esa expresión, Cisneros resumió la emoción de una conquista que quedará entre los momentos más importantes de su carrera deportiva. El tirador argentino se consagró en el mismo escenario en el 2023 en la categoría seniors, ahora en primera y coronó una destacada actuación donde demostró su capacidad para competir bajo presión y alcanzar los objetivos que se había propuesto antes de comenzar el mismo. Una actuación que tuvo como premio la medalla dorada y que reafirmó el protagonismo de los representantes nacionales frente a competidores de distintos países del continente.