Final de la Copa Sudamericana: cuándo salen a la venta las entradas para Boca-Atlético Mineiro
La Conmebol comenzará a comercializar los tickets el 3 de noviembre para el partido que se disputará el 21 de ese mes en Barranquilla, Colombia. Los hinchas ya pueden registrarse, aunque todavía no se anunciaron los precios.
Resumen para apurados
- La Conmebol iniciará el 3 de noviembre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, a disputarse el 21 en Barranquilla.
- La comercialización será 100% digital vía Conmebol, con 12.000 populares por club y 40.000 plateas neutrales divididas en cuatro categorías con registro previo.
- En los próximos días se definirán los precios y límites de compra por persona, permitiendo a los hinchas planificar el viaje a Colombia en busca del título continental.
La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro empieza a trasladarse a las tribunas. La Conmebol confirmó que la venta de entradas para el encuentro del 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, comenzará el martes 3 de noviembre. Mientras tanto, los simpatizantes ya pueden completar un registro previo para recibir información sobre la comercialización.
La organización y distribución de las localidades estará exclusivamente a cargo de la Conmebol. Esto significa que ninguno de los dos clubes participará directamente en la venta, que se realizará mediante una plataforma digital habilitada especialmente para la ocasión.
De acuerdo con el esquema previsto, cada equipo contará con 12.000 entradas populares destinadas a sus hinchas. Además, habrá 40.000 plateas disponibles para el público general, sin distinción de parcialidades.
¿Qué tipos de entradas estarán disponibles?
La Conmebol estableció cuatro categorías de localidades. La Categoría 1 corresponde a un sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y dentro de una zona neutral.
La Categoría 2 estará situada en el lateral opuesto y tendrá asientos sin numerar. Por su parte, la Categoría 3 comprenderá las tribunas ubicadas detrás de los arcos, destinadas a las hinchadas de Boca y Atlético Mineiro, también sin numeración.
La cuarta alternativa será Hospitality, que incluirá una ubicación de Categoría 1 junto con servicios premium de catering y entretenimiento.
Cómo registrarse para comprar entradas
Los simpatizantes interesados ya pueden ingresar al sitio habilitado por la organización para completar sus datos personales y seleccionar al equipo al que apoyarán durante la final.
Este procedimiento permitirá recibir las novedades relacionadas con la venta, aunque no representa una reserva ni garantiza la obtención de una localidad.
Todavía quedan dos cuestiones importantes por resolver. La Conmebol deberá anunciar los precios correspondientes a cada categoría y establecer cuántas entradas podrá adquirir cada persona.
Esos detalles se comunicarán durante los próximos días, antes de la apertura oficial de la venta.
Así, los hinchas de Boca y Atlético Mineiro comenzarán a organizar su viaje a Barranquilla, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental el próximo 21 de noviembre.