Final de la Copa Sudamericana: cuándo salen a la venta las entradas para Boca-Atlético Mineiro

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro empieza a trasladarse a las tribunas. La Conmebol confirmó que la venta de entradas para el encuentro del 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, comenzará el martes 3 de noviembre. Mientras tanto, los simpatizantes ya pueden completar un registro previo para recibir información sobre la comercialización.