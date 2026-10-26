DeportesFútbol

Entradas para Boca-River: cuándo y cómo comprar para el Superclásico en la Bombonera

El “Xeneize” habilitó la venta a través de Boca Socios, con fechas distintas según la categoría. El partido será el domingo a las 15.

SUPERCLÁSICO. La Bombonera recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a las 15.
SUPERCLÁSICO. La Bombonera recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a las 15.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors habilitó este lunes la venta de entradas para sus socios para recibir a River Plate el domingo 1 de noviembre en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.
  • El expendio es escalonado vía Boca Socios según la categoría. En lo deportivo, Boca llega tras vencer a Independiente por 1-0 y River de superar por el mismo marcador a Racing.
  • El Superclásico definirá el posicionamiento hacia los playoffs del certamen local ante un estadio repleto, con televisación en directo mediante ESPN Premium y TNT Sports.
Resumen generado con IA

Boca ya puso en marcha la venta de entradas para el Superclásico. El “Xeneize” recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y anunció el cronograma para que sus socios puedan conseguir su lugar.

Las localidades se gestionarán exclusivamente a través de la plataforma Boca Socios. Las fechas y los horarios varían según la categoría de cada socio y el tipo de ubicación: generales, plateas o reservas para vitalicios.

El cronograma, categoría por categoría

Para las generales, la venta se habilitará en dos etapas. Los socios activos y del interior podrán reservar desde hoy, lunes 26 de octubre, a las 13. Los adherentes, en tanto, tendrán su turno a partir del martes 27, a las 17.

En el caso de las plateas, los abonados deberán confirmar su asistencia desde hoy a las 14 hasta el sábado 31 de octubre a las 23.59. Desde hoy a las 14 también estará disponible la opción del abono solidario, que seguirá habilitada hasta la apertura del estadio el día del partido.

Los socios vitalicios, por su parte, podrán reservar plateas y populares a partir del miércoles 28 de octubre, a las 14. En el anuncio, el club no detalló los precios de las localidades.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega al clásico con el envión del agónico 1-0 ante Independiente, que le aseguró un lugar en los playoffs. River, en tanto, viene de vencer 1-0 a Racing en el Monumental. El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

Temas Leonardo PonzioClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsRodolfo ArruabarrenaLeandro ParedesTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida
1

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo
2

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
3

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones
4

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina
5

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
3

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
5

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Más Noticias
Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026: Kane, Mbappé, Yamal y lo que dicen las apuestas

Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2026: Kane, Mbappé, Yamal y lo que dicen las apuestas

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1: días, horarios y dónde ver la carrera en vivo

Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1: días, horarios y dónde ver la carrera en vivo

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Balón de Oro 2026: a qué hora es la ceremonia, por dónde verla en vivo y quiénes son los candidatos

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Comentarios