Entradas para Boca-River: cuándo y cómo comprar para el Superclásico en la Bombonera

Resumen para apurados
- Boca Juniors habilitó este lunes la venta de entradas para sus socios para recibir a River Plate el domingo 1 de noviembre en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.
- El expendio es escalonado vía Boca Socios según la categoría. En lo deportivo, Boca llega tras vencer a Independiente por 1-0 y River de superar por el mismo marcador a Racing.
- El Superclásico definirá el posicionamiento hacia los playoffs del certamen local ante un estadio repleto, con televisación en directo mediante ESPN Premium y TNT Sports.
Boca ya puso en marcha la venta de entradas para el Superclásico. El “Xeneize” recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y anunció el cronograma para que sus socios puedan conseguir su lugar.
Las localidades se gestionarán exclusivamente a través de la plataforma Boca Socios. Las fechas y los horarios varían según la categoría de cada socio y el tipo de ubicación: generales, plateas o reservas para vitalicios.
El cronograma, categoría por categoría
Para las generales, la venta se habilitará en dos etapas. Los socios activos y del interior podrán reservar desde hoy, lunes 26 de octubre, a las 13. Los adherentes, en tanto, tendrán su turno a partir del martes 27, a las 17.
En el caso de las plateas, los abonados deberán confirmar su asistencia desde hoy a las 14 hasta el sábado 31 de octubre a las 23.59. Desde hoy a las 14 también estará disponible la opción del abono solidario, que seguirá habilitada hasta la apertura del estadio el día del partido.
Los socios vitalicios, por su parte, podrán reservar plateas y populares a partir del miércoles 28 de octubre, a las 14. En el anuncio, el club no detalló los precios de las localidades.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega al clásico con el envión del agónico 1-0 ante Independiente, que le aseguró un lugar en los playoffs. River, en tanto, viene de vencer 1-0 a Racing en el Monumental. El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.