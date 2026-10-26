La Justicia levantó la perimetral que le impedía a Facundo Moyano ver a Candela Arizaga

La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado en ese establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. El hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad para que fueran analizadas. Sin embargo, el informe indicó que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no había sido posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro.