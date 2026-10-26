La Justicia levantó la perimetral que le impedía a Facundo Moyano ver a Candela Arizaga

Resumen para apurados
- La Justicia porteña levantó este lunes la perimetral a Facundo Moyano que le impedía acercarse a Candela Arizaga, luego de su declaración y del pedido de la propia denunciante.
- La causa inició en agosto por supuestas lesiones y privación ilegítima de la libertad, sumando imputaciones por presuntas violaciones de la medida antes de viajar juntos a España.
- Pese al cese de la restricción perimetral, el proceso penal contra el dirigente continuará abierto para determinar su responsabilidad por presuntos hechos de violencia de género.
La Justicia porteña levantó este lunes la restricción perimetral que le impedía al exdiputado nacional Facundo Moyano acercarse a su pareja, Candela Arizaga. La decisión se tomó después de que el dirigente se presentara a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4.
“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, afirmó Moyano al salir de la sede judicial, ubicada en el centro porteño.
Pese al levantamiento de la medida, la investigación continúa. Moyano está imputado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un expediente que también contempla hechos investigados en el marco de una denuncia por violencia de género.
La semana pasada, Arizaga se presentó ante la Justicia y pidió que se levantara la restricción. En esa oportunidad, manifestó que quería retomar la relación con el exdiputado y negó haber sufrido violencia de género.
Cómo comenzó la causa contra Facundo Moyano
El conflicto entre Moyano y Arizaga comenzó el 4 de agosto, cuando ella salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano. El sindicalista fue detenido y luego quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Tras ser excarcelado, la Justicia le impuso distintas pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con Arizaga.
En septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad también imputó a Moyano por desobediencia, ante la sospecha de que había mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires pese a la restricción vigente.
La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado en ese establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. El hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad para que fueran analizadas. Sin embargo, el informe indicó que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no había sido posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro.
A la investigación se sumó un peritaje de los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre. La Fiscalía incorporó ese elemento para determinar si efectivamente se habían encontrado.
En las últimas semanas, Moyano y Arizaga se mostraron juntos en España, una situación que aceleró los trámites judiciales. Aunque la perimetral quedó sin efecto, la causa penal continúa abierta.