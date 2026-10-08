Facundo Moyano y Candela Arizaga revelaron qué hicieron durante su estadía en Madrid

Resumen para apurados
- Facundo Moyano y Candela Arizaga se mostraron juntos en Madrid para eludir la restricción de acercamiento judicial vigente en Argentina, según reveló Moria Casán.
- El exdiputado está imputado por lesiones leves y privación de la libertad con perimetral en el país, pero afirmó que la orden no tiene validez legal en el exterior.
- La causa penal contra el dirigente continuará en la Justicia argentina, donde Arizaga deberá someterse a nuevas pericias en las próximas semanas.
Facundo Moyano y Candela Arizaga continúan juntos en Madrid, donde volvieron a mostrarse públicamente pese a la orden de restricción que rige en Argentina. Durante su estadía en la capital española, la pareja recorrió distintos lugares de la ciudad, hizo compras y hasta comenzó a ver la serie protagonizada por Moria Casán.
El dato surgió a partir de una comunicación que el exdiputado mantuvo con la conductora de La mañana con Moria, por eltrece. Según contó Casán al aire, Moyano le relató algunos detalles de los días que comparte con Arizaga en España.
Además de contarle sobre sus recorridas y compras, el exdiputado le envió a Moria una fotografía que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera.
Pero la conversación tuvo otro detalle que llamó la atención. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó Moyano a la conductora, según relató ella.
La referencia fue a la ficción que protagoniza Casán y que se convirtió en uno de los temas del intercambio. Al escuchar el comentario, Fernanda Callejón, integrante del panel, reaccionó: “Esto es cine”. Otro de los panelistas, en tono irónico, agregó: “Declaraciones polémicas”.
Moria aprovechó entonces para destacar la repercusión de su producción. “De la serie me acaban de llamar para decirme que es un suceso, con cifras que superan todo lo esperado. Es más que un éxito, es un suceso, así que asombro”, aseguró.
El viaje a España en medio de la causa judicial
Moyano y Arizaga viajaron a Madrid en medio de la causa judicial en la que el exdiputado está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Después de ser excarcelado, Moyano quedó sujeto a distintas pautas de conducta, entre ellas una prohibición de acercamiento y comunicación con Arizaga en territorio argentino.
Desde Madrid, el exdiputado ya había hablado con Moria sobre la situación judicial y había dado su interpretación acerca del alcance de la medida. “No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, le había dicho a la conductora.
En las últimas horas, además, Arizaga publicó en sus historias de Instagram la misma fotografía que Moyano le había enviado a Moria. Junto a la imagen, escribió un particular mensaje sobre la decisión de ambos de viajar a España para poder estar juntos.
“Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos”, expresó la joven.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa en Argentina. Según pudo saber TN, Arizaga será sometida a nuevas pericias durante las próximas semanas.