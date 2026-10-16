Lautaro Martínez respondió a las conspiraciones por la final ante España: qué dijo sobre la derrota en el Mundial

Resumen para apurados
- Lautaro Martínez desmintió en AFA Studio las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, defendiendo la entrega del equipo.
- El delantero explicó que el desgaste físico tras la semifinal ante Inglaterra afectó el rendimiento en la final, sumándose a los recientes dichos de Messi sobre el tema.
- Con estas declaraciones, el plantel busca frenar las especulaciones infundadas y consolidar la valoración pública del esfuerzo y legado de la Selección en el certamen.
La derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 dejó una catarata de teorías conspirativas en las redes sociales, y los protagonistas siguen saliendo a desmentirlas. Después de Lionel Messi, que se refirió al tema en su despedida de la Selección, ahora fue el turno de Lautaro Martínez.
En una entrevista con AFA Studio, el delantero de Inter repasó la Copa del Mundo y explicó que el triunfo ante Inglaterra en la semifinal les quitó mucha energía. Según contó, el equipo dio hasta lo que no tenía, también en la final, y hubo jugadores que, aun sin poder caminar, siguieron corriendo.
El “Toro” aseguró que tuvieron posibilidades hasta la última jugada y que el rival fue superior. Por eso, admitió que las versiones que circularon tras la final le generan malestar. “Molesta porque está reflejado que hemos dado todo”, afirmó.
El héroe ante Inglaterra
Martínez también definió al Mundial como el resumen perfecto de lo construido por el grupo: un equipo que no da nada por perdido, identificado con la gente y con un líder como Messi, que les enseñó a no rendirse.
El delantero fue protagonista de la semifinal ante Inglaterra, en Atlanta, donde marcó el gol que completó la remontada agónica y le dio a la Argentina el pase a la final. Contó que en ese momento no dimensionaba lo que había hecho y que recién lo sintió al volver al país, cuando la gente lo frenaba para agradecerle.
Además, se emocionó al ver la reacción de un ex combatiente de Malvinas ante aquel gol. Lautaro sostuvo que el tanto fue un regalo para ellos y destacó que los logros de la Selección son, en buena medida, fruto de lo que esos hombres les enseñaron sobre cómo luchar.