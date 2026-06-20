Copa del Mundo

La inesperada aparición de Máxima Zorreguieta con la camiseta de Curazao en el Mundial: cuál es el motivo

Después de presenciar el triunfo de Países Bajos sobre Suecia, la reina consorte volvió a las tribunas, esta vez para apoyar al seleccionado caribeño que también integra el Reino neerlandés.

Máxima en la tribuna en el Estadio de Kansas City.
Máxima en la tribuna en el Estadio de Kansas City.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La reina Máxima de Países Bajos lució la camiseta de Curazao en el Mundial 2026 en Kansas City para apoyar al seleccionado caribeño, que forma parte de su reino.
  • El gesto ocurre tras el triunfo de Países Bajos y destaca la autonomía de la isla, que desde 2010 es un país constituyente del reino y hoy disputa su primer Mundial.
  • Esta aparición brinda visibilidad internacional a uno de los territorios más pequeños del reino, consolidando el rol de la corona como nexo de unión y apoyo deportivo.
Resumen generado con IA

La presencia de la reina Máxima Zorreguieta en las tribunas del Mundial 2026 no pasó inadvertida. Vestida con una camiseta azul y amarilla de Curazao, la monarca nacida en Argentina siguió de cerca el partido del seleccionado centroamericano y despertó la curiosidad de miles de fanáticos en las redes sociales. 

Después de haber acompañado a Países Bajos en la goleada por 5 a 1 sobre Suecia, la monarca nacida en Argentina apareció esta vez con la camiseta de Curazao para seguir el partido del seleccionado caribeño, una imagen que despertó la curiosidad de miles de fanáticos en las redes sociales. 

Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. Desde la reforma constitucional de 2010, la isla es un país constituyente con autonomía interna, al igual que Aruba y Sint Maarten (San Martín), mientras que comparte con los Países Bajos la figura del monarca como jefe de Estado.

Por ese motivo, cuando Máxima luce la camiseta de Curazao no está apoyando a una selección ajena, sino a otro de los territorios que integran el reino que representa oficialmente junto al rey Guillermo Alejandro.

La visita de la reina también fue interpretada como un gesto de respaldo hacia una selección que está haciendo historia. Curazao disputa por primera vez una Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo al conseguir una clasificación inédita tras años de crecimiento futbolístico.

No es la primera vez que Máxima se muestra cerca del fútbol durante este Mundial. Su vínculo con el deporte es habitual desde que llegó a la familia real. En distintas ocasiones asistió a competencias internacionales y a partidos de las selecciones del Reino de los Países Bajos, convirtiéndose en una figura frecuente en las tribunas.

En esta ocasión, sin embargo, la imagen tuvo un valor simbólico especial. La reina nacida en Buenos Aires eligió acompañar a una de las regiones más pequeñas del reino y darle visibilidad en el escenario deportivo más importante del planeta. 

Temas Mundial 2026 Buenos AiresMáxima ZorreguietaPaíses BajosEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia
1

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales
2

Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales

De Atlético Tucumán a Dallas: tiene tres nacionalidades y vive el Mundial 2026 alentando a Croacia y a la Selección
3

De Atlético Tucumán a Dallas: tiene tres nacionalidades y vive el Mundial 2026 alentando a Croacia y a la Selección

Un jugador de River hizo historia en el Mundial 2026: Galarza Fonda marcó el gol más rápido del torneo
4

Un jugador de River hizo historia en el Mundial 2026: Galarza Fonda marcó el gol más rápido del torneo

Montiel, el primer cambio de Argentina ante Austria: Scaloni ya tiene reemplazante
5

Montiel, el primer cambio de Argentina ante Austria: Scaloni ya tiene reemplazante

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
6

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Más Noticias
La idea de Orfila empezó a verse en San Martín, pero sigue sin ganar: las claves tácticas del 1 a 1

La idea de Orfila empezó a verse en San Martín, pero sigue sin ganar: las claves tácticas del 1 a 1

Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales

Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Comentarios