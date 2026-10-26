La escalofriante lesión de Jalen Williams en la NBA que provocó el llanto de sus compañeros e invadió de horror el estadio

Tras el partido que ganaron los Thunder por 108-101, Shai Gilgeous-Alexander se mostró muy afectado por la lesión de su compañero y no pudo contener las lágrimas durante su entrevista posterior al encuentro. El base de Oklahoma City expresó su preocupación y señaló que el equipo deberá mantenerse competitivo durante la ausencia de Williams. “Él solo ama jugar. Ama la competencia. Eso es lo que es. No tengo ninguna duda en mi mente de que volverá y será mejor de lo que era antes. Es desafortunada su suerte hasta ahora, pero está preparado para dar la batalla. Es un guerrero”, dijo Gilgeous-Alexander.