La escalofriante lesión de Jalen Williams en la NBA que provocó el llanto de sus compañeros e invadió de horror el estadio
El alero de Oklahoma City Thunder sufrió una estremecedora lesión en su tobillo tras una dura falta en el cierre del encuentro ante Los Angeles Clippers. La consternación apoderó al estadio y sus compañeros no pudieron ocultar las lágrimas.
Resumen para apurados
- Jalen Williams, figura de Oklahoma City Thunder, sufrió una grave lesión de tobillo el domingo en el Paycom Center tras recibir una dura falta en el final ante LA Clippers.
- Al caer tras el choque en el aire, su pierna quedó atrapada provocando una visible luxación. Williams venía de perderse 49 partidos el último año por diversos problemas físicos.
- Pese al triunfo y seguir invictos, los Thunder afrontan la baja de una pieza clave del título 2025, a la espera del parte médico que determine el tiempo de su recuperación.
El último minuto del partido entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Clippers sumó más tensión de lo acostumbrado luego de que la NBA presenciara una de las peores lesiones de jugadores en la historia. La figura del equipo ganador, Jalen Williams, sufrió un escalofriante golpe cuando apenas restaba un minuto y 14 segundos para el cierre del encuentro este domingo en el bullicioso Paycom Center.
El base de los Thunder, Jalen Williams, sufrió un impacto mientras encaraba hacia la canasta en una penetración ofensiva, al momento de recibir una falta que lo desestabilizó en el aire. El jugador de 25 años se lanzó hacia el aro para anotar superando la defensa de Derrick Jones Jr. Sin embargo, ambos chocaron a gran velocidad mientras que por detrás Kris Dunn interceptaba a Williams por la espalda.
Escenas de horror en la cancha
El impacto de gran fuerza hizo que Williams retrocediera y perdiera el equilibrio bajo la canasta. Al aterrizar del salto, su pierna izquierda quedó atrapada bajo su cuerpo. La articulación cedió y, cuando logró librarse, su tobillo estaba doblado en un ángulo antinatural. Los gestos de dolor del basquetbolista encendieron la alarma de los médicos mientras que los otros jugadores reaccionaron con sorpresa y horror. Sus compañeros Ajay Mitchell y Chet Holmgren instintivamente se taparon los ojos y apartaron la mirada. Isaiah Hartenstein, sentado en el banquillo más cercano, se cubrió la cabeza con una toalla y se dirigió al túnel.
“Dios mío, es una de las peores lesiones que vi en mi vida”, fue la expresión de Chris Fisher, el comentarista de Bally Sports Oklahoma que reflejó el impacto de semejante acción. Los fisioterapeutas llegaron a la cancha en segundos, y un miembro del personal de los Thunder, con gran rapidez, colocó una toalla sobre la pierna torcida de Williams para proteger la vista del público y sus compañeros.
Â¡Â¡FUERZA, CAMPEÃN!! Jalen Williams, pieza clave de los Oklahoma Thunder que se quedaron con el anillo en 2025, sufriÃ³ una impresionante lesiÃ³n sobre el final del partido ante los Clippers por la NBA. Las caras en el banco de suplentes lo dicen todo... ð±ð±ð± https://t.co/v5tse4fNfu— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026
La conmoción de rivales y compañeros
Sus oponentes tuvieron la misma reacción. Los jugadores de los Clippers fueron primero a ver cómo estaba Jones, pero cuando el alero de Los Ángeles, Rui Hachimura, vio a Williams, se cubrió la cabeza con las manos, conmocionado, y se escondió tras el poste. Brook Lopez, veterano de 18 años de los Clippers, que presenció la escena demasiado de cerca, contó a The Athletic que era lo peor que había visto en una cancha de baloncesto en toda su carrera.
Tras el partido que ganaron los Thunder por 108-101, Shai Gilgeous-Alexander se mostró muy afectado por la lesión de su compañero y no pudo contener las lágrimas durante su entrevista posterior al encuentro. El base de Oklahoma City expresó su preocupación y señaló que el equipo deberá mantenerse competitivo durante la ausencia de Williams. “Él solo ama jugar. Ama la competencia. Eso es lo que es. No tengo ninguna duda en mi mente de que volverá y será mejor de lo que era antes. Es desafortunada su suerte hasta ahora, pero está preparado para dar la batalla. Es un guerrero”, dijo Gilgeous-Alexander.
Sanción arbitral y bajas en el plantel
Gilgeous-Alexander era el que estaba más cerca de Williams cuando ocurrió la lesión; se tapó la boca y miró hacia el banquillo mientras Williams parecía decirle algo, luego se escondió la cara en la camiseta y se encorvó de la emoción. En la rueda de prensa posterior al partido, el tono monótono de Gilgeous-Alexander apenas se elevó por encima de un susurro.
El domingo por la noche, los Thunder no hicieron ningún anuncio inmediato sobre la gravedad de la lesión. Tras la revisión de la acción por parte de los árbitros, el jugador de los Clippers, Kris Dunn, recibió una falta flagrante de tipo 1.
Oklahoma City consiguió su tercera victoria consecutiva al inicio de la temporada y se mantuvo invicto. Mientras tanto, en el primer cuarto, el base Cason Wallace abandonó el partido por dolor en el hombro izquierdo, mientras que el alero Jaylin Williams se retiró por molestias en la muñeca derecha. Ninguno de los dos regresó a la cancha. La temporada pasada, Jalen Williams se perdió 49 partidos debido a diversas lesiones, pero fue una pieza clave en la campaña que llevó a los Thunder al campeonato en 2025.