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Susto para el “Chapu” Nocioni: la lancha en la que pescaba chocó con una de Prefectura en el río Paraná

El ex basquetbolista de la Generación Dorada estaba con dos acompañantes frente a Itatí. Los cinco ocupantes fueron asistidos y no hubo heridos graves.

SUSTO EN EL PARANÁ. Andrés “Chapu” Nocioni estuvo involucrado en un choque de lanchas frente a Itatí, en Corrientes. (Foto: IG chapu.nocioni)
SUSTO EN EL PARANÁ. Andrés “Chapu” Nocioni estuvo involucrado en un choque de lanchas frente a Itatí, en Corrientes. (Foto: IG chapu.nocioni)
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El martes, la lancha donde pescaba Andrés Nocioni chocó con una de Prefectura en el río Paraná, frente a Itatí, durante un patrullaje fluvial, sin dejar heridos de gravedad.
  • Los cinco ocupantes fueron asistidos con heridas leves y los test de alcoholemia resultaron negativos. La fuerza de seguridad navegaba en la zona debido a la creciente del río.
  • Nocioni llevó tranquilidad en redes sociales al confirmar que continuará con la pesca, mientras se aguardan los peritajes oficiales de Prefectura para esclarecer el siniestro.
Resumen generado con IA

Andrés “Chapu” Nocioni vivió un susto en el río Paraná. La lancha particular en la que el campeón olímpico pescaba junto a dos acompañantes chocó el martes por la noche con una embarcación de la Prefectura Naval Argentina, frente a la localidad correntina de Itatí, en inmediaciones de la Isla Gato.

Según las primeras informaciones, la embarcación de la fuerza federal realizaba tareas de prevención en la zona, en medio de la creciente del río. Tras el choque, los cinco ocupantes de ambas lanchas fueron trasladados al hospital local, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad.

Los controles de alcoholemia realizados a los involucrados dieron negativo. Hasta el momento, la Prefectura no difundió un informe oficial ni detalles sobre cómo se produjo el accidente.

Mensaje de tranquilidad

A través de sus redes sociales, el ex basquetbolista llevó calma a sus seguidores, agradeció los mensajes y aclaró que seguirá con su pasatiempo. “Por suerte, no fue nada grave”, escribió. La pesca es una de sus pasiones y suele compartir videos de sus salidas con amigos.

Nacido en Santa Fe el 30 de noviembre de 1979, Nocioni fue una pieza clave de la Generación Dorada, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el bronce en Beijing 2008 y la plata en el Mundial de Indianápolis 2002.

En Europa brilló en el Tau Cerámica y en el Real Madrid, con el que ganó la Euroliga en 2015, y entre 2004 y 2012 jugó en la NBA para Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers. Se retiró en 2017 y desde 2021 trabaja como analista de la NBA para ESPN.

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