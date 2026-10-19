Train Like an Angel: cómo se prepararon las modelos para el Victorias Secret Fashion Show 2026

Resumen para apurados
- Modelos como Ambrosio y Hadid compartieron en redes sus rutinas de cara al Victoria's Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles, preparándose para el show.
- Tras años de cambios en la marca, figuras históricas y nuevas combinaron fuerza, pilates y bienestar, reviviendo el lema 'Train Like an Angel' con foco en la salud.
- Este enfoque consolida la reconversión de la firma hacia un modelo que prioriza la fuerza y la salud integral sobre los estrictos estándares estéticos del pasado.
Las alas volvieron a desplegarse en Los Ángeles. Con Bella Hadid a cargo de la apertura, el regreso de algunas de las modelos más emblemáticas de Victoria's Secret y una puesta en escena acompañada por las actuaciones de Tate McRae, Megan Thee Stallion, KATSEYE y Megan Moroney, el Fashion Show 2026 recuperó buena parte del espectáculo que convirtió a esta pasarela en un fenómeno mundial.
Pero mientras las miradas estaban puestas en los conjuntos, las alas y los preparativos del backstage, algunas de sus protagonistas ya habían compartido otra parte del trabajo que precede al desfile. Entre pesas, Pilates y sesiones de recuperación, sus publicaciones permitieron conocer cómo incorporan el ejercicio y el bienestar a sus rutinas.
Para quienes crecieron siguiendo los desfiles de Victoria's Secret, hay una expresión que resulta familiar: Train Like an Angel. Durante años, el lema acompañó los videos de entrenamiento de las modelos, que compartían sus sesiones de gimnasio y disciplinas favoritas. Jasmine Tookes y Josephine Skriver, por ejemplo, llegaron a convertir su pasión por el fitness en un proyecto conjunto llamado JoJa.
Con el regreso del Fashion Show en 2024, después de seis años de ausencia, la marca también modificó su comunicación. En una entrevista con Fast Company, Sarah Sylvester, entonces ejecutiva de marketing de Victoria's Secret, explicó que habían decidido dejar de priorizar los antiguos videos de preparación física para mostrar otros aspectos de la vida de las protagonistas.
Sin embargo, en marzo de 2025, Victoria's Secret volvió a utilizarlo en una campaña de su línea deportiva VSX, protagonizada por Adriana Lima, Abby Champion y Devyn Garcia. Y en 2026, las publicaciones de sus modelos volvieron a ofrecer una mirada al trabajo que sucede antes de subir a la pasarela.
Alessandra Ambrosio: entrenamiento de fuerza en casa
Una de las grandes figuras de la historia de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio, celebró en esta edición un hito especial: su desfile número 20 para la marca. La brasileña debutó en el espectáculo en 2000 y se convirtió en ángel oficial en 2004, construyendo una relación con la firma que se extiende por más de dos décadas.
La mañana del desfile compartió un reel titulado Pre show preparation, grabado en el gimnasio de su casa, en el que mostró una extensa sesión de entrenamiento. Su rutina combina sentadillas sumo con kettlebell y otras con pequeñas elevaciones de talones, búlgaras con peso, desplazamientos laterales y peso muerto con mancuernas. A estos movimientos suma distintas variantes de abdominales, algunas sobre una pelota de entrenamiento y otras incorporando peso.
El trabajo continúa con remos con mancuerna desde una posición de plancha y planchas laterales, que incorporan equilibrio y estabilidad. Una sesión variada que alterna fuerza, coordinación y trabajo abdominal, sin necesidad de utilizar grandes máquinas. De hecho, buena parte de los ejercicios que mostró Ambrosio los realiza con elementos relativamente sencillos, como mancuernas, una kettlebell, una pelota y un banco.
Reel vía Instagram: @alessandraambrosio
Aunque el video muestra una de sus sesiones previas al desfile, el ejercicio forma parte de su vida desde hace años. En entrevistas anteriores contó que también practica yoga y Pilates, y que prefiere combinar distintas disciplinas antes que limitarse a un único tipo de actividad.
Adriana Lima: del boxeo al entrenamiento funcional
Si hablamos de los ángeles históricos, Adriana Lima es otra de las figuras imprescindibles. La brasileña debutó en el desfile en 1999, fue uno de los rostros más reconocidos de Victoria's Secret durante casi dos décadas y, después de despedirse de la pasarela en 2018, regresó en 2024. Este año sumó su participación número 21, un récord en la historia del Fashion Show.
Su relación con el deporte siempre estuvo especialmente vinculada al boxeo, una disciplina que practica desde hace años y que entrenó junto al exboxeador profesional Michael Olajide Jr., fundador de Aerospace NYC. En sus antiguas preparaciones para el Fashion Show combinaba el trabajo de golpes y coordinación con ejercicios de resistencia y saltos con soga.
Sin embargo, sus publicaciones recientes muestran otras facetas de su entrenamiento. El 5 de julio, su preparador físico Walter Savage compartió un video acompañado por la expresión Angel season, cuando todavía faltaban más de tres meses para el desfile. En las imágenes, Adriana realiza principalmente ejercicios de piernas y glúteos, entre ellos hip thrust con barra y discos, peso muerto con kettlebell, extensiones de cadera con la pierna estirada y elevaciones laterales de piernas.
En otro video difundido por Savage, se la observa trabajando la parte superior del cuerpo con flexiones, curls de bíceps, remo con mancuernas y ejercicios de tríceps. También incorpora movimientos de plancha y estabilidad, que requieren mantener el control corporal mientras trabaja con peso.
Reel vía Instagram: @thewaltersavage
Ambas sesiones permiten conocer cómo combina ejercicios de fuerza para distintos grupos musculares, más allá del boxeo con el que históricamente se la identifica. Además, Adriana fue una de las protagonistas del relanzamiento de Train Like an Angel y volvió a utilizar la expresión en sus redes sociales durante una campaña de VSX en marzo de este año.
Bella Hadid: pilates y wellness
Bella Hadid pertenece a una generación posterior de supermodelos y se convirtió en una de las figuras más reconocibles de las nuevas etapas del desfile. Debutó en Victoria's Secret en 2016 y volvió para las ediciones de 2024 y 2025. Este domingo fue, además, la encargada de abrir el espectáculo.
En los últimos meses compartió distintas actividades físicas, entre ellas sesiones de pilates reformer, ejercicios de fuerza con mancuernas y trabajo de espalda en polea. En mayo publicó imágenes practicando pilates con máquinas, una disciplina que combina movimientos controlados, resistencia y estabilidad.
En los registros se la observa realizando extensiones de pierna con las correas del reformer y movimientos que requieren mantener el equilibrio sobre la máquina. A esto suma zancadas laterales con peso y ejercicios de espalda con polea, alternando así el trabajo de pilates con el entrenamiento tradicional de gimnasio.
Además, el viernes mostró una visita al gimnasio de Alo Yoga en Los Ángeles junto a su amiga Fanny Bourdette-Donon, quien compartió las imágenes con la frase “Training with my angels this week”. Su jornada incluyó entrenamiento, sauna y masajes, una combinación de actividad física y recuperación que forma parte de las propuestas de wellness que frecuenta la modelo.
Foto vía Instagram: @bellahadid
Rosie Huntington-Whiteley: la constancia como prioridad
Después de 16 años alejada de la pasarela de Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whiteley regresó al desfile que había integrado entre 2006 y 2010.
En una entrevista publicada el 17 de octubre por Vogue británica, Rosie explicó que el entrenamiento de fuerza es la base de su rutina y que la constancia tiene un papel central en su preparación. También destacó que, en esta etapa de su vida, le interesa sentirse fuerte y en forma más que concentrarse en las cifras de una balanza.
Su manera de entrenar cambió con los años. En otra conversación con la misma revista, realizada en noviembre de 2025, contó que durante su juventud practicaba principalmente pilates y clases de cardio con baile, mientras que actualmente prefiere trabajar con pesas.
También explicó que adapta las sesiones junto a su entrenadora según cómo se siente en cada momento de su ciclo menstrual. Algunas veces elige levantar más peso y otras realiza una mayor cantidad de repeticiones con cargas más livianas. Incluso contó que suele entrenar en el gimnasio de su casa, donde comparte su afición por las pesas con su pareja, el actor Jason Statham.
Reel vía Instagram: @rosiehw
En los días previos al show, sus hábitos de bienestar también incluían descanso, hidratación, masajes de drenaje linfático, tratamientos faciales e inmersiones en agua fría. En declaraciones a Vogue, Rosie resumió su postura al señalar que la preparación es, por encima de todo, una cuestión de mentalidad.
Imaan Hammam: los rituales de las 48 horas previas
La neerlandesa Imaan Hammam, que debutó en el Victoria's Secret Fashion Show en 2014 y participó de su regreso en 2024, fue protagonista de un video publicado por la marca en el que detalló cómo planeaba organizar las 48 horas anteriores al desfile.
Su jornada comenzaba a las nueve de la mañana con meditación, seguida de una ducha, café y los primeros preparativos de belleza. Al mediodía tenía previsto realizar una caminata con otras modelos y, después, reservar tiempo para el spa, un masaje y un tratamiento facial en Los Ángeles.
Por la tarde, su agenda incluía una sesión de gimnasio de aproximadamente una hora y una visita a Erewhon, la conocida cadena de supermercados de Los Ángeles, para comprar un smoothie.
Imaan también contó que procuraba dejar el teléfono de lado antes de dormir. Para la mañana del desfile había previsto levantarse temprano, recibir un masaje de drenaje linfático y dirigirse al lugar de la presentación para los ensayos. El video, titulado Pre-Runway Rituals with Imaan Hammam, permite conocer cómo organiza las actividades de los días previos a uno de sus compromisos profesionales más importantes.
Fuera de esa preparación puntual, la modelo ya había hablado sobre su relación con el movimiento. En una entrevista de 2024 con Victoria's Secret contó que el baile siempre formó parte de su vida y que disfruta especialmente las clases de pilates, una de las actividades con las que más fuerte se siente.
Natalia Bryant: yoga y una playlist antes del debut
Para Natalia Bryant, hija del recordado basquetbolista Kobe Bryant, el Victoria's Secret Fashion Show 2026 significó su debut en esta pasarela. Aunque ya trabajó como modelo para otras marcas, fue una experiencia que esperaba desde pequeña.
Tiene 23 años y comenzó su carrera en las pasarelas en 2023, cuando desfiló para Versace durante la Semana de la Moda de Milán. Un año después participó en una campaña de PINK, la línea juvenil de Victoria's Secret, por lo que su aparición en el Fashion Show significó un nuevo paso en su relación con la marca.
En una entrevista con Page Six Style realizada el día del desfile, contó que se había preparado mirando grabaciones de ediciones anteriores para estudiar los movimientos de las modelos y familiarizarse con el espectáculo. Entre sus referentes destacó a Candice Swanepoel, una de sus ángeles favoritas, a quien esperaba tener la oportunidad de conocer personalmente.
Su rutina de esa mañana fue mucho más tranquila. Hizo yoga, algunos estiramientos y escuchó música para motivarse antes de salir a escena. Entre las artistas que eligió para su playlist estaban Dua Lipa, Beyoncé y Tate McRae. Esta última, unas horas después, estaría cantando en vivo sobre la misma pasarela.